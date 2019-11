Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey!

Dank Hofmann und einer Energieleistung in der zweiten Hälfte feierte der Karlsruher SC letztlich einen verdienten 4:2-Heimsieg gegen spielstarke Sachsen - und einen Traumstart in die 2. Liga. Zwei Spiele, zwei Siege, was die blau-weiße Anhängerschar um 14.31 Uhr gleich mal zu einem ziemlich lauten Hinweis an den Rest der Liga veranlasste, der zumindest bis heute durchaus seine Richtigkeit besitzt: "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey!", hallte es durch den Wildpark. Nach zwei Spieltagen freilich eine Momentaufnahme, aber eine schöne. Und eine nicht wirklich zu erwartende. Dies sah auch der Karlsruher Matchwinner so. "Wir wissen das richtig einzuordnen. Wichtig ist, dass wir einen guten Start hingelegt haben. Jeder Punkt hilft uns, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Das wird sich nicht ändern - auch wenn wir jetzt fünf Spiele in Folge gewinnen", sagte Hofmann.

Dass der KSC nämlich noch weit entfernt ist, einen Gegner mit spielerischen Mitteln zu dominieren, offenbarte die erste Hälfte. Dynamo präsentierte sich äußerst ball- und passsicher (Trainer Fiel: "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert."). Die Badener dagegen betrieben einen großen läuferischen Aufwand, machten - teils mit allen Feldspielern in der eigenen Hälfte - die Räume eng. In der Mittelfeldzentrale räumte Neuzugang Lukas Fröde fleißig auf, die Innenverteidiger Daniel Gordon und David Pisot erwiesen sich gegen die quirlige Dresdner Angriffsreihe als wahre Zweikampfmonster.

So dauerte es 23 Minuten bis zum ersten Aufreger - und bis der Videobeweis schließlich auch in Karlsruhe angekommen war. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete der KSC blitzschnell um, Marvin Wanitzek setzte Neuzugang Lukas Grozurek in Szene, der mit einem satten Flachschuss zur Führung traf. Doch die Freude währte nicht lange, der Video-Assistent schaltete sich ein, Schiedsrichter Frank Willenborg nahm den Treffer wegen eines Fouls von Gordon an Baris Atik zurück - eine vertretbare Entscheidung.

"Ab diesem Zeitpunkt hat die Mannschaft noch aggressiver gespielt", sagte KSC-Trainer Alois Schwartz, der jedoch in der dreiminütigen, turbulenten Nachspielzeit vor der Pause zunächst den Rückstand verkraften musste. Dynamos Sascha Horvath traf mit einem Kunstschuss von der Strafraumkante ins lange Eck. Doch der Aufsteiger schüttelte sich kurz und kam Sekunden vor dem Halbzeitpfiff noch zum Ausgleich: Nach einer Wanitzek-Ecke nickte Hofmann zum 1:1 ein - eine Blaupause zum Treffer gegen Wehen Wiesbaden. "Es war wichtig, vor der Halbzeit noch einmal den Ausgleich zu machen. Das war eine super Antwort", sagte Hofmann.

Mit Wiederbeginn investierten die Hausherren noch mehr in die Partie, griffen früher an und setzten nun auch spielerische Akzente. Mit Erfolg: Eine Hofmann-Flanke, die eigentlich für den Rückraum vorgesehen war, bugsierte Dresdens Dzenis Burnic ins eigene Tor (60.). Der emsige Marvin Pourié verpasste es nachzulegen (62.), auf der Gegenseite bewahrte KSC-Keeper Benjamin Uphoff seine Farben mit einer Glanzparade gegen Lucas Röser (65.) vor dem Ausgleich.

Zwei Minuten später war dann der Wille der Dresdner gebrochen: Wanitzek führte gedankenschnell einen Freistoß aus, Hofmann drehte sich und traf aus 20 Metern zum 3:1 (67.) - bereits sein drittes Saisontor. Das Sahnehäubchen folgte indes in Minute 80: Der eingewechselte Manuel Stiefler schloss einen Bilderbuchkonter zum 4:1 (80.) ab und verwandelte den Wildpark in ein Tollhaus - trotz des 2:4 durch Moussa Koné (90.).