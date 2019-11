EM-Silber für Elke Streich

Bei den European Masters Games im italienischen Turin hat Elke Streich vom Karate-Centrum aus Baden-Baden die Silbermedaille in der Disziplin Kata Ü 55 gewonnen. Bei der Europameisterschaft der Masters-Athleten wurden in diesem Jahr laut Mitteilung in insgesamt 29 Sportarten wie Bogenschießen, Leichtathletik, Kajak, Golf, Beach Volleyball, Judo und Karate um Medaillen gekämpft. Insgesamt gingen mehr als 7 500 Sportler an den Start. Als Masterklassen werden die Alterskategorien für Athleten ab 30 Jahre bezeichnet. Auch 40 deutsche Karateka waren nach Italien gereist. Streich war für das deutsche Team in der Disziplin Kata Ü 55 nominiert.

Seit Anfang des Jahres wurde das deutsche Team in regelmäßigen Vorbereitungstrainings von den jeweiligen Landestrainern auf die Meisterschaft vorbereitet. Insofern reisten die Sportler hoch motiviert nach Turin. In der Karate-Länderwertung erreichte Deutschland hinter Italien mit zehn Mal Gold, 13 Mal Silber und 17 Mal Bronze den zweiten Platz.

Streichs Ziel, in ihrer Gruppe das Finale zu erreichen, gestaltete sich als schwierig, da bei der Auslosung in ihrem Pool gleich zwei als stark einzuschätzende Gegnerinnen zu besiegen waren: die Italienerin Ornella Pistolesi sowie die amtierende deutsche Vizemeisterin Joheina Hamami. Mit einer stark präsentierten Kata "Gojushiho Sho" konnte Streich jedoch die Italienerin mit einer einstimmigen Entscheidung besiegen. Im Kampf um den Einzug ins Finale traf Streich dann wie erwartet auf Hamami. Hier bewies die Baden-Badenerin Nervenstärke und konnte die Kampfrichter mit ihrer Kata "Gojushiho Dai" überzeugen und zog somit ins Finale ein. Dort erkämpfte sich Streich mit der Kata "Sochin" schließlich Platz zwei.

Das nächste Großereignis der Masters-Athleten sind die World Masters Games 2021 in Japan. (red)