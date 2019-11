Puma auf Meisterschaftskurs

Gaggenau

Bezirkspokal: Favoriten gefordert Gaggenau (rap) - Die erste Runde im Fußball-Bezirkspokal steht an - und die Schwergewichte sind gleich gefordert. Landesligaabsteiger Ottenau hat mit dem A-Ligisten VFB Gaggenau eine harte Nuss zu knacken, ebenso wie der FV Ötigheim, der in Obertsrot gastiert (Foto: Seiter). » Weitersagen (rap) - Die erste Runde im Fußball-Bezirkspokal steht an - und die Schwergewichte sind gleich gefordert. Landesligaabsteiger Ottenau hat mit dem A-Ligisten VFB Gaggenau eine harte Nuss zu knacken, ebenso wie der FV Ötigheim, der in Obertsrot gastiert (Foto: Seiter). » - Mehr

Kuppenheim

Spitzenspiel in Mörsch Kuppenheim (red) - Am zehnten Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd stehen nach dem Pokal wieder spannende Saisonspiele an: Das Spitzenspiel steigt zwischen Mörsch und Ubstadt-Weiher, Malsch empfängt Durmersheim (Foto: fuv) und Kuppenheim hat Philippsburg zu Gast. » Weitersagen (red) - Am zehnten Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd stehen nach dem Pokal wieder spannende Saisonspiele an: Das Spitzenspiel steigt zwischen Mörsch und Ubstadt-Weiher, Malsch empfängt Durmersheim (Foto: fuv) und Kuppenheim hat Philippsburg zu Gast. » - Mehr

Malsch

Erfolge für Top-Teams Malsch (red) - In der Motoball-Bundesliga Süd gab es jeweils klare Erfolge für die Spitzenteams MSC Puma Kuppenheim in Malsch und den MSC Taifun Mörsch beim MBV Budel. Der MSC Comet Durmersheim (Foto: fuv) trotze dem MSC Ubstadt-Weiher ein Remis ab. » Weitersagen (red) - In der Motoball-Bundesliga Süd gab es jeweils klare Erfolge für die Spitzenteams MSC Puma Kuppenheim in Malsch und den MSC Taifun Mörsch beim MBV Budel. Der MSC Comet Durmersheim (Foto: fuv) trotze dem MSC Ubstadt-Weiher ein Remis ab. » - Mehr