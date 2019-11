Traumstart dank reichlich "Ochsen"-Power

Die bullige Frankfurter "Büffelherde" verbreitete in Europa Angst und Schrecken. Das kongeniale Sturmtrio der Eintracht, bestehend aus Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic, setzte in der vergangenen Saison zu einem nahezu unnachahmlichen Streifzug durch die Europa League an. Erst im Halbfinale gegen Chelsea war Endstation - ebenso wie einige Wochen später für die "Büffelherde". Jovic zog es zu den Königlichen nach Madrid, Haller wuchtet seinen Körper nun auf der Insel in die Zweikämpfe, nur Rebic ist (noch) am Main. Doch nun folgt auf die "erstklassigen" Büffel eine andere Paarhufer-Gang. Eine Etage tiefer sorgt sie momentan für reichlich Aufsehen. Erste Opfer waren Wiesbaden und Dresden - beide waren schlicht chancenlos gegen die Physis und Kopfballgewalt.

Philipp Hofmann, Sturmtank des Karlsruher SC, diktierte nach dem 4:2-Sieg gegen Dresden den Journalisten Folgendes in die Notizblöcke: "Wir haben viele Ochsen in unserer Mannschaft. Das muss eine Waffe sein in dieser Saison. Das üben wir auch ständig im Training." Selbst Sky-Kommentator Jörg Dahlmann hatte nach dem Sieg in Wehen bereits von den KSC-"Ochsen" geschwärmt. Hofmann, dieser 1,96 Meter große Hüne, ist einer davon, wahrscheinlich sogar deren Anführer. Die anderen, die am Samstag nicht nur bei ruhenden Bällen ständig für Gefahr sorgten, sondern auch ihre bulligen Körper in jeden Zweikampf wuchteten, waren die Innenverteidiger Daniel Gordon (1,94) und David Pisot (1,86), Außenverteidiger Damian Roßbach (1,87), Mittelfeldstaubsauger Lukas Fröde (1,92) und Flügelspieler Lukas Grozurek (1,88). Sechs der zehn Feldspieler in der Startformation waren also über 1,85 Meter groß. Mit dieser Physis zogen die Wildparkprofis den technisch überlegenen Gästen aus Sachsen den Zahn.

Zudem spielten die Blau-Weißen ihre Größenvorteile bei den Standards gnadenlos aus. Hinten wurden Flanken und Freistöße souverän aus der Gefahrenzone manövriert, vorne schlug Hofmann, der vor der Saison von Drittligist Eintracht Braunschweig zum Aufsteiger gekommen war, nach einer Wanitzek-Ecke eiskalt zu.

Bereits nach zwei Saisonspielen wird deutlich, dass das KSC-Spiel physischer geworden ist. Gerade die beiden Neuzugänge Hofmann und Fröde, der gegen Dresden 77 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, bringen weitere Körperlichkeit ins Spiel. Robustheit, die gerade im Überlebenskampf in der 2. Liga von immenser Bedeutung sein kann.

Schließlich konnten sich die Badener schon zum Zweitligaauftakt in Wiesbaden auf diese "Waffe" verlassen. Das 1:0 fiel im Anschluss an eine Ecke, die Gordon per Kopf zu Torjäger Marvin Pourie verlängert hatte. den zweiten Treffer schädelte Hofmann direkt nach einer Wanitzek-Ecke in die Wiesbadener Maschen. Dazu gesellte sich gegen Dynamo auch das 3:1 für die Karlsruher, als Marvin Wanitzek einen Freistoß gedankenschnell ausführte, Hofmann nicht lange fackelte und aus 20 Metern mit einem fulminanten Drehschuss traf. Macht nach Adam Riese also vier von sechs Toren, die nach Standardsituationen fielen - Bestwert in Liga zwei, was den KSC zwar an die Tabellenspitze beförderte, jedoch kein Grund sein sollte für etwaige Träumereien, schließlich besteht gerade im Spiel mit Ball noch Steigerungspotenzial.

Doch so lange werden die "Ochsen" rund um Hofmann, Gordon und Co. weiter in die Bresche springen und versuchen, den KSC-Fans so viel Freude zu bereiten, wie Frankfurts einstige "Büffelherde".