Marschar und Weisenburger in den Top Ten

Bei den "Finals" in Berlin, bei denen am zurückliegenden Wochenende in zehn Sportarten deutsche Meistertitel vergeben wurden, waren zwei Bogenschützen der SG Stern Rastatt erfolgreich. Klaus Marschar aus Iffezheim errang in der Master-Klasse mit dem Compound-Bogen den sechsten Platz, Max Weisenburger aus Au am Rhein wurde mit dem Recurve-Bogen Neunter im Jugendwettbewerb.

Ausrichter der Freiluft-Meisterschaft der Bogensportler mit vielen hundert Teilnehmern war der Deutsche Schützenbund, Schauplatz war das Maifeld im Schatten des Olympiastadions. Einer Pressemitteilung zufolge bekamen es sowohl Marschar als auch Weisenburger in ihren Disziplinen mit jeweils 45 Konkurrenten zu tun. "Bei sonnig heißen Wetter" mussten die Starter in jeweils zwei Durchgängen mit 72 Wertungspfeilen über Entfernungen von 50 oder 60 Meter schießen. Marschar ergatterte am Ende mit 687 Ringen einen "hervorragenden sechsten Platz" und durfte bei der Siegerehrung eine Urkunde in Empfang nehmen.

Weisenburger gelang nach einer spannenden zweiten Runde mit 611 Punkten überraschend der Einzug ins Finale, wo die 16 Besten zu Duellen gegeneinander antreten mussten. "In einem nervenzerreißenden Parallelkampf" habe Weisenburger einen Rückstand bis zum Ausgleich aufholen können, heißt es in dem Bericht. Im letzten Satz sei er dann jedoch vom späteren deutschen Meister bezwungen worden. In der Gesamtwertung habe er dennoch den "hervorragenden neunten Platz" erreicht, wird in der Mitteilung ein zufriedenes Fazit gezogen. Der 17-jährige Weisenburger hat das Bogenschießen bei der DJK seiner Heimatgemeinde Au am Rhein gelernt, wo er nach wie vor aktiv ist. Er hat schon mehrere Meistertitel gewonnen, darunter auch nationale. Ende des Monats tritt er abermals bei einer DM an, dann für die DJK unter dem Dach des Deutschen Bogenschützenverbands. Sein Kollege Marschar ist bei der SG Stern auch als Trainer aktiv, ebenso beim Südbadischen Sportschützenverband und Jugend-Landeskader. (HH)