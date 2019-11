Großer Traum geht in Erfüllung

(red) - 18 Karateka und vier Mannschaften vom Budo-Kai Bühlertal (Foto: pr) haben bei den südwestdeutschen Meisterschaften in Iffezheim teilgenommen. Mehrere Sportler qualifizierten sich für die Finale in den Disziplinen Kumite und Kata und landeten auf dem Podest. » - Mehr

(red) - Mit einem 2:1-Sieg beim Dritten FV Schutterwald machte der SV Bühlertal die Landesliga-Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Verbandsliga perfekt. Im Kampf um den Klassenerhalt schaffte Loffenau einen 7:0-Kantersieg gegen Elchesheim (Foto: Vetter). » - Mehr

(red) - Mit einem 4:1-Sieg beim VfB Bühl hat sich der SV Bühlertal eine prima Augangsposition auf dem Weg zur Landesliga-Meisterschaft verschafft. Theoretisch könnte der Aufstieg schon am Wochenende gelingen. Die Keller-Brüder (Foto: Seiter) erzielten alle vier SVB-Treffer. » - Mehr

