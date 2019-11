Fernduelle im Fokus

Der MBV Budel empfängt am späten Samstagnachmittag um 18 Uhr den MSC Malsch auf der heimischen Platzanlage. Budel muss unbedingt gewinnen, um noch ein Wörtchen im Rennen um einen Playoff-Platz mitreden zu können. Dieser anvisierte Sieg sollte gegen das Tabellenschlusslicht aus Malsch eigentlich gelingen. Malsch zeigte sich bei seinem jüngsten Auftritt gegen Durmersheim verbessert und will nun auch in den Niederlanden eine gute Leistung auf den Platz bringen. "Wir wollen trotzdem gewinnen, um noch eine Möglichkeit für die Playoffs zu haben", unterstreicht dagegen Budels Lebensversicherung Miel Looijmans.

Ebenfalls um 18 Uhr wird in Philippsburg das Spiel zwischen dem heimischen MSC und Taifun Mörsch angepfiffen. Auch hier sind die Vorzeichen klar: Die Gäste wollen mit einem Sieg in der MSC-Arena den zweiten Platz in der Südliga festigen. Zudem hofft der Rekordmeister und amtierende Titelträger auf einen Ausrutscher des Tabellenführers aus Kuppenheim. Denn so könnte es doch noch mit der Südmeisterschaft klappen. Patrick Palach weiß aber, dass die Aufgabe am Samstag für den Taifun nicht leicht wird: "Wir wollen den zweiten Tabellenplatz verteidigen und wissen um die Schwere der Aufgabe in Philippsburg mit ihrer Heimstärke. Deshalb zählt für uns nur ein Sieg." Philippsburg dagegen braucht jeden Punkt im Rennen um die Playoff-Teilnahme. Das weiß auch Jan Zoll: "Wir können derzeit urlaubsbedingt nicht auf den vollen Kader zurückgreifen. Wir werden aber dennoch am Samstag zu Hause alles geben. Durch das Unentschieden von Durmersheim gegen Ubstadt-Weiher ist der Comet einen wertvollen Punkt vor uns. Dennoch ist nichts verloren."

Am Sonntagnachmittag hat der Comet Durmersheim die Kuppenheimer Pumas zu Gast im Oberwald-Stadion. Los geht es dort um 15 Uhr. Comet befindet sich derzeit auf einem veritablen Höhenflug. Dieser soll auch gegen den souveränen Tabellenführer noch nicht gestoppt werden. Der MSC Puma konnte bislang alle seine Spiele problemlos gewinnen. Nun soll in Durmersheim ein weiterer Schritt in Richtung Südmeisterschaft gemacht werden. Für die Gastgeber zählt hingegen im Fernduell mit Philippsburg und Budel jeder Punkt, um letztlich das Saisonziel Playoff-Teilnahme zu erreichen. (tm)