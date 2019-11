So erfolgreich wie noch nie

Der Tennisclub Rebland hat die Medenrunde so erfolgreich wie noch nie abgeschlossen: Von insgesamt sieben Mannschaften steigen fünf in die nächsthöhere Liga auf. Die Frauen 40 beendeten die Runde mit einem 6:0-Heimsieg über Rot-Weiss Baden-Baden und landeten damit laut einer Mitteilung einigermaßen überraschend auf dem ersten Platz der Abschlusstabelle. Durch den Meistertitel steigt die Mannschaft nun in die Bezirksklasse auf. Zur siegreichen Mannschaft gehören: Christiane Pawlowski, Alexandra Jägel, Vera Krieg, Tanja Schweinfurth, Heidi Schmidt (Mannschaftsführerin), Yvi Schädler, Raphaela Riedmiller, Isabel Morillo, Sandra Hinte, Barbara Ladner sowie Trainer Eugen Kohler.

Während sich bei den Frauen 40 an sieben Spieltagen nie ein Titelfavorit ausmachen ließ, setzte Team I der Männer 50 mit Mannschaftsführer Bernhard Wenzler von Beginn an klare Zeichen, dass man die Meisterschaft anstrebt. 14:0 lautete dann auch die eindeutige Punktebilanz, was den Aufstieg in die zweite Bezirksliga bedeutete.

Auch die erste Männermannschaft sowie die Männer 40 setzten früh zum klaren Durchmarsch in die nächsthöhere Klasse an: Leon Huck führte sein Team in die 1. Kreisklasse, Alexander Rose - obendrein bester Spieler seiner Mannschaft - war maßgeblich am Aufstieg in die 2. Kreisliga beteiligt.

Bei den Frauen um Mannschaftsführerin Feray Yilmaz entschied sich der Aufstieg in die 2. Kreisliga erst am letzten Spieltag beim Heimspiel gegen Ottersweier. Letztlich gewann der TC Rebland all seine Partien. Die Frauen 50 mit Mannschaftsführerin Steffi Fath-Oberle erreichten als Oberliga-Aufsteiger einen beachtli chen dritten Tabellenplatz als Aufsteiger in die Oberliga. Die Männer 50 II mit Mannschaftsführer Lothar Schleicher belegte den fünften Tabellenplatz in einem Sechser-Feld - eine Steigerung im Vergleich zum vergangenen Jahr als der TCR die Runde mit der Roten Laterne beenden musste.

In der Mixed-Medenrunde, die im August und September ausgetragen wird, schickt der TC Rebland eine Vierer- und eine Sechser-Mannschaft ins Rennen. (red)