Ein erstes Kräftemessen

Von Christian Rapp



Sowohl Johannes Hurle als auch Matthias Frieböse sehen nicht gerade aus wie die klassischen, muskelbepackten Kirmesboxer. Trotzdem kommt es morgen zu einem ersten Kräftemessen der beiden. Natürlich streifen sich die Trainer nicht die Boxhandschuhe über und treten in den Ring. Statt eines zwölf Runden dauernden Schlagabtauschs werden sich die beiden mittelbadischen Fußball-Schwergewichte SV Bühlertal und SV 08 Kuppenheim stattdessen auf dem Mittelberg einen mindestens 90-minütigen Pokalfight in der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals liefern.



"Es ist sicherlich eine Standortbestimmung. Die Partie wird zeigen, wie weit man bereits ist", sagt 08-Coach Frieböse mit Blick auf den Rundenstart eine Woche später. Doch zunächst steht der Pokal an, und da "gibt es nur gewinnen oder rausfliegen", wie Frieböse erklärt. "Wir hätten natürlich gerne ein Heimspiel gehabt, jetzt fahren wir auf den Mittelberg, wo traditionell eine hitzige Atmosphäre herrscht." Für den Ligakonkurrenten, der als Landesligameister mit zehn Punkten Vorsprung souverän in die Verbandsliga aufgestiegen ist, hat der Kuppenheimer Übungsleiter nur Lob übrig. "Der SVB ist verdient aufgestiegen. Sie sind ein eingeschworener Haufen, der die Euphorie sicherlich mitnimmt. Wir sind in der Favoritenrolle, aber Bühlertal ist richtig stark", sagt Frieböse und erinnert nur an die fußballerische Klasse des Keller-Clans, also die vier Brüder Sebastian, Maximilian, Moritz und Philip, sowie an den erfahrenen Nico Westermann, der selbst eine Vergangenheit im Wörtel hat. Doch ein Wiedersehen mit der alten Liebe wird es nicht geben. Westermann weilt auf einer Hochzeit und verpasst somit den Pokalhit, wie Hurle erklärt. "Ich muss erst noch schauen, wer überhaupt einsatzfähig ist. Wir haben einige angeschlagene Spieler in unseren Reihen, auch die Vorbereitung war urlaubs- und verletzungsbedingt eher durchwachsen. Der Pokal ist natürlich wichtig, aber der Fokus liegt klar auf der Liga", erklärt der SVB-Trainer, der zudem auf Christian Schmidt verzichten muss. Fragezeichen stehen auch hinter den Einsätzen von Offensivspieler Philip Keller und Marcel Heller. Goalgetter Isuf Avdimetaj kommt erst heute aus dem Urlaub zurück. Die Vorzeichen auf dem Mittelberg könnten also freilich besser sein, nichtsdestotrotz freut sich Hurle auf ein "sehr interessantes Spiel gegen eine Hammermannschaft. Der SV 08 ist der Favorit, spielt mit viel Tempo, hat ein gutes Angriffspressing und viele junge Spieler, die technisch gut ausgebildet sind. Es ist ein richtiger Gradmesser, was uns in der Liga erwarten wird". Als Faustpfand sieht der SVB-Trainer den Heimvorteil an. "Pokalspiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze und eine spezielle Atmosphäre. Wir haben die Rolle des Underdog inne, wollen defensiv so lange wie möglich die Null halten - und dann schauen, was möglich ist", sagt Hurle. Morgen, so Frieböse, werden "Kleinigkeiten das Spiel entscheiden", etwa wer die größere "Pokalgier" auf den Platz bringt. "Im vergangenen Jahr waren wir gegen den SC Lahr nicht auf der Höhe und sind verdient ausgeschieden" sagt Frieböse, der neben Marek Balzer, der sein Comeback für Oktober anpeilt, noch um den angeschlagenen Kapitän Faruk Karadogan zittert. Das Handtuch aus der Coachingzone werden weder Hurle noch Frieböse morgen auf dem Mittelberg freiwillig werfen. Bleibt eine Frage noch: Welcher der mittelbadischen Schwergewichte geht K.o.?

