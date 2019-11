Wellenreuther: "Nicht nachvollziehbar" Im Streit um die Pyroshow zum Abschied vom alten Wildparkstadion wurde gestern ein Urteil gesprochen, verraucht ist der Ärger aber noch lange nicht: Der Karlsruher SC kassierte vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt eine Niederlage, allerdings will der Zweitliga-Tabellenführer diese aber nicht akzeptieren. Das Gericht verurteilte den KSC gestern wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe in Höhe von 3 000 Euro. Dagegen wird der Fußballclub einlegen. Der DFB-Kontrollausschuss hatte während der mündlichen Verhandlung eine Strafe von 4 000 Euro beantragt.



Veranstalter der beanstandeten Abschiedsparty, bei der lange nach Schlusspfiff des Drittligaspiels gegen die Würzburger Kickers im vergangenen November etwa 140 Seenotfackeln abgebrannt worden waren, war nicht der KSC, sondern der Karlsruher Fan-Dachverband Supporters. Die örtlichen Behörden hatten die Pyroshow genehmigt. Veranstalter der beanstandeten Abschiedsparty, bei der lange nach Schlusspfiff des Drittligaspiels gegen die Würzburger Kickers im vergangenen November etwa 140 Seenotfackeln abgebrannt worden waren, war nicht der KSC, sondern der Karlsruher Fan-Dachverband Supporters. Die örtlichen Behörden hatten die Pyroshow genehmigt. Das Gericht war nach KSC-Angaben dennoch der Auffassung, dass auch diese zeitlich getrennte Veranstaltung vom DFB hätte genehmigt werden müssen. "Das Abbrennen der Fackeln war nicht Gegenstand der Anklage. Entgegen der Behauptung des KSC ging das Sportgericht aber aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass es sich bei der Abschiedsfeier im Wildparkstadion um eine mit dem vorangegangenen Spiel verbundene Veranstaltung gehandelt hat, auch wenn offiziell ein anderer Ausrichter verantwortlich zeichnete. Diese Nebenveranstaltung wäre dem DFB nach den Statuten zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen gewesen, was vom Verein schuldhaft unterlassen wurde", sagte der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, Stephan Oberholz, laut einer Mitteilung des Verbands. Im Lager der Blau-Weißen sorgte diese Argumentation für Unverständnis. Verein wie auch Fanvertreter werfen dem DFB eine "Kompetenzüberschreitung" vor. Das Gericht erkannte zwar an, dass nicht der KSC, sondern die Supporters Veranstalter der Abschiedsparty waren, eine Genehmigung wäre laut gestrigem Urteil aber dennoch vonnöten gewesen. "Das bedeutet aber auch, wenn der Hundezüchterverein nach dem Spiel eine Veranstaltung hätte, dann will der DFB das auch genehmigen. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar. Es hätte uns gefreut, wenn sich der DFB unserer Rechtsauffassung anschließt. Das haben sie nicht gemacht, deswegen gehen wir in Berufung", sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther, der zusammen mit Geschäftsführer Michael Becker, Bereichsleiter Rolf Ulrich, Pressesprecher Florian Kornprobst und Anwalt Markus Sc hütz vor Ort in Frankfurt weilte. Auch Mitglieder der Supporters um den Vorsitzenden Marco Fuchs sowie Vertreter des Fanprojekts waren bei der Verhandlung in der Mainmetropole anwesend. Der KSC hat nun eine Woche Zeit, Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts einzulegen. Mit ziemlicher Sicherheit wird der Streit um die Pyroshow auch die nächste Instanz beschäftigen. (dpa/red)

