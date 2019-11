Statt Pokalkracher nur kleiner Knallfrosch

Solch ein Pokalfight bot sich den Zuschauern am vergangenen Sonntag im Gaggenauer Traischbachstadion, wo der heimische VFB dem Bezirksligisten Spvgg Ottenau ein Bein stellen wollte. Der ambitionierte A-Ligist erwies sich als echter Gradmesser für die Mannschaft von Neutrainer Hubert Luft, die neben der spielerischen Klasse auch kämpferisch zu überzeugen wusste und dem VFB schließlich mit einem 1:0-Sieg den Zahn zog. "Wir haben die Partie gut kon-



trolliert, gegen einen starken Gegner kaum Torchancen zugelassen", zeigt sich Luft zufrieden. Wirklich einfacher wird es für die Murgtäler aber nicht, weiß der Spvgg-Coach nur zu gut: "Es sind ähnliche Voraussetzungen wie gegen Gaggenau, fast das gleiche Kaliber. Der FV Plittersdorf hat sich gut verstärkt, viele der Neuzugänge kenne ich noch aus meiner Zeit beim RSC/DJK. Das ist ein richtiger Brocken, der da auf uns wartet", sagt Luft und schiebt hinterher: "Aber ich freue mich total drauf. Außerdem ist es ein weiterer guter Test für die anstehende Runde."

Ein richtiger Pokalkracher zündet bereits morgen in Ulm, wo der SV den FV Baden-Oos empfängt. Beide Teams zählten in der vergangenen Saison zur Creme de la Creme in der Bezirksliga. Der SVU verpasste den Landesliga-Aufstieg erst in den Relegationsspielen gegen den SC Offenburg, die Gäste belegten den dritten Platz. Und auch in der bevorstehenden Saison werden beiden Mannschaften gute Chancen eingeräumt, im Meisterrennen mitzumischen. Da kommt so ein Pokalkracher als letzter Härtetest vor der Runde gerade recht. Findet auch SVU-Trainer Oliver Bethge: "Es ist eine gute Standortbestimmung. Da wissen wir sofort, was Sache ist. Der FV Baden-Oos ist sicherlich nicht schlechter geworden und gehört zu den Spitzenteams der Bezirksliga." Der Pflichtspielauftakt gelang, wenngleich die Partie gegen den B-Ligisten TuS Greffern, nachdem dessen Torhüter den Schiedsrichter angerempelt hatte, beim Stand von 8:0 abgebrochen wurde. "Natürlich will man im Pokal so weit wie möglich kommen, sonst bräuchte man den Wettbewerb nicht spielen", zeigt sich der Ulmer Coach ehrgeizig, der urlaubstechnisch aber auf den einen oder anderen Stammspieler verzichten muss.

Kaum eine realistische Chance sieht jedoch sein Ooser Gegenüber Pantelis Kalpakoglou aufs Weiterkommen. Nicht, dass der Trainer vor der Ulmer Stärke kapitulieren würde, vielmehr weilt die Hälfte seines Stammpersonals - und auch er selbst - am Wochenende in Kroatien auf der Hochzeit seines Spielers Goran Dragojevic. Zu allem Überfluss hat sich beim harterkämpften 5:3-Erstrundensieg nach Verlängerung in Vimbuch auch noch Mittelfeldmotor Mikail Badjie die Nase gebrochen. Aus dem angedachten Pokalkracher wird folglich maximal ein kleiner Knallfrosch. "Durch Hochzeit und Verletzungen wird mindestens die Hälfte der zweiten Mannschaft auflaufen. Daher wird es keine Standortbestimmung für uns sein. Leider", erklärt Kalpakoglou.

Eine hohe Hürde wartet dagegen auf den Titelverteidiger FC Rastatt 04. Nach der wundersamen Pokalreise im vergangenen Jahr hat es die diesjährige erste Station gleich mal in sich für den Traditionsverein: Der A-Ligist empfängt den FV Bad Rotenfels, der in der ersten Runde souverän gegen den ambitionierten B-Ligisten SV Michelbach 6:2 gewann.

Gleich dreimal kommt es zum Duell David gegen Goliath - sprich ein B-Ligist trifft auf einen Bezirksligisten. Sowohl der FC Weisenbach (gegen FV Muggensturm) als auch der FV Rauental (gegen Rastatter SC/DJK) und der FC Neuweier (gegen VfB Unzhurst) dürften aber kaum Chancen auf eine Pokalsensation haben.

Andererseits: Vielleicht zündet einer der Underdogs auf dem Rasen einen krachenden Chinaböller - inklusive lautem Knall und Pokalsensation.