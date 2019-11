Der Kampf um die Punkte geht los

Ganz Mittelbaden steckt im Pokalfieber. Sei es als Fan, der mit seinem Lieblingsverein im DFB-Pokal mitzittert, sei es als Spieler, der sowohl im südbadischen Verbands- als auch im Bezirkspokal die nächste Runde anvisiert. Ganz Mittelbaden? Nein, denn die Kreisliga B, Staffel 3 (ehemals Staffel 5) feiert bereits an diesem Wochenende den Auftakt in die Runde. Der Kampf um die Punkte geht wieder los!

Als wahrer Frühstarter will sich die SG Stollhofen/Söllingen, mit dem SV Scherzheim erster Anwärter auf den Platz an der Sonne, beweisen. Bereits im Bezirkspokal gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Sasbachwalden zeigte die Ernst-Truppe erste verheißungsvolle Ansätze, dass der Weg in dieser Saison endlich aus der B-Klasse herausführen soll. Erste Voraussetzung hierfür: Die Qualifikation für die B 4. Dafür muss die SG einen der ersten sechs Plätze in der B 3, die diesmal nur als Hinrunde gespielt wird, belegen. Eigentlich eine äußerst machbare erste Aufgabe. Schließlich bot der B-Ligist dem SVS lange Paroli, schnupperte beim 3:5 an der Überraschung.

Zum Start nun empfängt die SG am Sonntag im heimischen Stadion eine echte Wundertüte - und zwar den SC Baden-Baden, der in der vergangenen Saison sowohl in der B 5 als auch in der B 7 abgeschlagen die Rote Laterne inne hatte. Doch seit dieser Saison lautet das Motto bei den Kurstädtern "Jugend forscht". Der neue Trainer Patrick Meisch, früherer A-Jugendcoach in Ötigheim, leitet das durchaus spannende Projekt. "Für uns ist es ein Lehrjahr. Unsere Mannschaft ist sicherlich talentiert, aber auch sehr jung. Druck wird es keinen geben. Wir wissen, was wir können. Wir fahren ganz entspannt zum Spiel gegen die SG", sagt Meisch, der urlaubsbedingt einige Akteure ersetzen muss. Außerdem muss er auf dem Platz (noch) auf reichlich Erfahrung verzichten. Matthias Armbruster, langjähriger Spieler beim VfB Bühl, SV Oberachern und FC Varnhalt, stößt erst im Oktober zu dem jungen Team dazu. "Das haben wir so abgesprochen. Matthias ist geschäftlich bis dahin noch sehr eingespannt", erklärt Meisch. Sein Gegenüber jedenfalls ist vor dem "neuen" SCB-Team gewarnt. "Natürlich wäre ein Heimsieg zum Auftakt wünschenswert, aber der SC ist fußballerisch gut aufgestellt, mit viel Potenzial, dem nur etwas Erfahrung fehlt", sagt SG-Trainer Benjamin Ernst, der beim Rundenstart noch sicher auf Torjäger Manuel Ernst verzichten muss. Außerdem drohen Sven Kolodzick und Mattias Geiger auszufallen.

Eine starke Vorbereitung hat der SV Scherzheim, den auch Ernst auf der Rechnung hat, absolviert. Am Sonntag ist der SVS beim FV Ottersweier II zu Gast und peilt den ersten Dreier an. Warmgeschossen haben sich die Retsch-Schützlinge beim 9:2-Kantersieg im Pokal gegen Mösbach.

Der TuS Greffern, der in der vergangenen Saison in den Relegationsspielen gegen den FV Haueneberstein nur knapp den Aufstieg in die A-Klasse verpasst hat, steht beim SC Wintersdorf auf dem Prüfstein. Absteiger SV Neusatz, bei dem Marcel Halfmann an der Seitenlinie wieder das Sagen hat, will mit einem Sieg in Mösbach starten. Zudem empfängt der SV Altschweier die Landesligareserve des SV Bühlertal.

Die Kicker des FC Neuweier haben noch Schonfrist, sie treten im Bezirkspokal gegen den VfB Unzhurst an.