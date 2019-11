Ein lohnenswerter Trip in die Hauptstadt

Mit einem deutschen Meistertitel in der offenen Klasse - nicht jahrgangsbeschränkt - über 400 Meter Lagen, einem tollen dritten Platz über 200 Meter Lagen sowie einem nicht erwarteten knappen vierten Rang über 400 Meter Freistil beendete das Schwimmtalent Giulia Goerigk ihre Teilnahme an den "Finals" in Berlin am vergangenen Wochenende. Goerigk, gebürtig aus Bühlertal und aus dem Nachwuchs des Schwi mmteam TV Bühl stammend und nunmehr für die SGR Karlsruhe startend, durfte als 16-Jährige bereits im Konzert der Großen mitschwimmen. Nach den Jugend-Europameisterschaften im russischen Kasan, bei denen sie noch knapp eine Medaille verpasst hatte, schlug nun in Berlin bei den genannten deutschen Meisterschaften ihre Stunde: Nachdem sie in ihrer Spezialdisziplin 400 Meter Lagen sich als Drittschnellste ihres Vorlaufes für das Finale der besten Acht qualifiziert hatte, schwamm sie im Endlauf am Nachmittag über acht Sekunden schneller - und siegte in neuer Bestzeit von 4:44,33 Minuten. Hinter sich ließ Goerigk so eine renommierte Athletin wie Franziska Hentke. Der erste deutsche Meistertitel für Goerigk war unter Dach und Fach, natürlich mit neuem badischen Altersklassenrekord. Weitere überraschende Finalteilnahme Bei einem kurzen Intermezzo über 400 Meter Freistil am Tag darauf verbuchte sie überraschend eine weitere Finalteilnahme. Als Vorlauf- Siebente schwamm sie im Finale nur um 48 Hundertstel am Bronzeplatz vorbei und wurde Vierte. Die Zeit von 4:17,56 Minuten bedeutete ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit. Über 200 Meter Lagen beendete sie den Vorlauf als Dritte, und erkämpfte sich auf der für sie kurzen Strecke im Finale einen starken dritten Rang in einer exzellenten Zeit von 2:14,52 Minuten. Sie verbesserte damit nicht nur ihre in Kasan geschwommene Bestzeit, sondern auch den von ihr seit Kasan neu aufgestellten badischen Altersklassenrekord. Beim abschließenden Rennen über 200 Meter Brust war sie schlicht zu müde und verpasste als Siebzehnte der Vorläufe auch die Teilnahme am B-Finale. Mit ihrer Bestzeit wäre Goerigk als Siebtschnellste in das Finale eingezogen. Für die gebürtige Bühlertälerin ist dies sicherlich der bisherige Höhepunkt der Schwimmsaison gewesen, die Belohnung erhielt sie bereits nach ihrem guten Abschneiden bei den Junioren-Europameisterschaften in Kasan: Giulia Goerigk wurde vom Deutschen Schwimmverband für die Junioren-Weltmeisterschaften vom 20. bis 25. August im ungarischen Budapest nominiert. Die nächsten Medaillen sind bereits in Sichtweite. (red)

