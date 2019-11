Wie einst Robbery

Der FC Bayern befindet sich momentan ja noch auf der verzweifelten Suche nach Flügelflitzern. Schnell sollen sie sein, reichlich Spielwitz versprühen und obendrein torgefährlich sein. Das bayerische Dreigestirn Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic hätte am Samstag einen Abstecher auf den Mittelberg machen sollen. Dort hätten sie nämlich die Kuppenheimer Flügelzange, bestehend aus Simon Götz und Steven Herbote, bewundern können, die beim 3:1-Sieg in der ersten Runde des SBFV-Pokals kurzen Prozess mit dem Ligakonkurrenten SV Bühlertal machte und wie einst Robbery zauberte: Götz glänzte als dreifacher Vorbereiter, sein Pendant auf der linken Seite schnürte einen Doppelpack.



"Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben die ersten 60 Minuten richtig gut gespielt, das Tempo hochgehalten", sagte 08-Trainer Matthias Frieböse, der jedoch auch das Haar in der Suppe fand: "Nach dem 3:0 haben wir einen Schritt weniger gemacht, den SVB damit zurück ins Spiel geholt." Bühlertals Trainer Johannes Hurle sah "einen verdienten Sieg. Die erste Halbzeit ging klar an Kuppenheim, mit den zweiten 45 Minuten war ich zufrieden".

Von Minute eins an legte der SV 08 den Vorwärtsgang ein - vornehmlich über die rechte Seite. Götz und der umtriebige Yannis Otto stellten die Bühlertäler Jörn Zimmer und David Friedmann vor schier unlösbare Probleme. So hätte es nach acht Minuten schon fast im SVB-Kasten geklingelt: Götz setzte zum Solo an, drang in den Strafraum ein, doch seine Hereingabe kratzte Sebastian Keller, der in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog, noch artistisch von der Linie.

Die Knöpflestädter diktierten das Geschehen, zeigten sich enorm ball- und passsicher, verpassten durch Andreas Weisgerber (21.) erneut den Führungstreffer, den schließlich Herbote in Minute 36 besorgte: Zusammenspiel Otto und Götz, der Friedmann zur privaten Tanzstunde bat, flache Hereingabe auf Herbote, der im Nachschuss erfolgreich war.

Nicht erfolgreich war dagegen Weisgerber vom Elfmeterpunkt (45.). Nachdem Friedmann Lucas Grünbacher zu Fall gebracht hatte, scheiterte er mit seinem schwachen Strafstoß an Niklas Cholewa.

Eigentlich ein Mutmacher für die bis dato harmlosen Hausherren: Denkste! 45 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Bühlertals Philip Keller den Ball vertändelte, Herbote einen herrlichen Diagonalball punktgenau auf Götz schlug, der wiederum eine butterweiche Flanke auf den Spann von Faruk Karadogan zirkelte, der per Direktabnahme traf. Und der SV 08 legte nach: Götz brachte Herbote in Stellung, der mit einem Schlenzer auf 3:0 stellte. Der Gast nahm nun Tempo raus, und der SVB zeigte, dass auch er einen gepflegten Ball spielen kann. Erste Möglichkeiten vereitelte 08-Torhüter Fabian Hegele noch glänzend, doch bei einem Kopfball von Philip Keller, der in den Maschen landete, verschätzte er sich (59.).

Doch nicht weiter tragisch, hatte der SV 08 an diesem Tag doch sein ganz eigenes Robbery-Duo - und zwar Göte!

SV Bühlertal: Cholewa - S. Keller, Mo. Keller, Friedmann - N. Scharer, Simsek, P. Keller, Zimmer, Knobelspies - Max. Keller, L. Scharer.

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Otto, Smuda, Schorb, Radke - Weisgerber, Tran - Götz, Karadogan, Herbote - Grünbacher.

Schiedsrichter: Sven Mayer - Zuschauer: 350 - Tore: 0:1 Herbote (36.), 0:2 Karadogan (46.), 0:3 Herbote (53.), 1:3 P. Keller (59.) - Gelb-Rot: S. Keller (90., wdh. Foulspiel) - Bes. Vorkommnis: Cholewa (SVB) hält Foulelfmeter von Weisgerber (45.+2) - Beste Spieler: Cholewa - Götz, Herbote.