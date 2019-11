Lehrstunde für FVO,

Die Überraschung ist ausgeblieben, dafür gab es für den FV Ottersweier in der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals bei der 2:8-Pleite gegen den Offenburger FV eine Lehrstunde. Ein Pokal-Aus ereilte den ersatzgeschwächten Verbandsligisten 1. SV Mörsch (3:4 in Oberwolfach) sowie den Landesligisten VfB Bühl (2:3 in Oberschopfheim). Würmersheim und Sinzheim waren völlig chancenlos.

FV Ottersweier - Offenburger FV 2:8.

Mit einem auch in der Höhe verdienten 8:2 beim Landesliga-Aufsteiger FV Ottersweier schaffte der Offenburger FV ganz locker den Einzug in die nächste Runde. Dem Tempofußball des Verbandsligisten hatten die Gastgeber über weite Strecken nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Eimen Kelbi eröffnete den Torreigen bereits nach knapp einer Minute mit einem feinen Heber. Neuzugang Diogo Carolina mit einem Dreierpack (9./22./28.) und Samuel Geiler (13.) schraubten das Ergebnis nach nicht einmal einer halben Stunde auf 0:5 - die Partie war entschieden. Tore: 0:1 Kelbi (1.), 0:2 Carolina (9.), 0:3 Geiler (13.), 0:4 Carolina (22.), 0:5 Carolina (28.), 1:5 C. Welle (53.), 1:6 Geiler (58.), 2:6 Frey (63.), 2:7 Obame (73.), 2:8 Martin (77.)

SV Oberschopfheim - VfB Bühl 3:2.

Kein guter Pflichtspielauftakt für den in der neuen Punkterunde ambitionierten VfB beim motivierten Bezirksligisten. Obwohl der Ecuadorianer Darwin Sabando Cedeno mit seinen beiden Treffern gleich wieder an seine starke Form in der Vorsaison anknüpfte und die Gäste in Führung brachte, drehten die mutigen Gastgeber die Partie. Der Doppelschlag vor der Pause führte den unterklassigen Verein auf die Siegerstraße. Die nach dem Anschlusstor eingeleitete Schlussoffensive brachte den Gästen nichts mehr ein. Tore: 0:1 Sabando Cedeno (18.), 1:1 Burg (38.), 2:1 Rösler (45.+2), 3:1 Burg (51.), 3:2 Sabando Cedeno (77.).

FV Würmersheim - FV Schutterwald 0:3.

Dass die Ortenauer auch in der nächsten Landesliga-Saison eine gute Rolle spielen werden, deuteten sie bei der Generalprobe an. Hinten standen die Schutterwälder sicher und vorne waren sie jederzeit gefährlich. Ohne drei Stammspieler war der FVW chancenlos und hatte gerade mal eine nennenswerte Chance. Tore: 0:1 Göser (21.), 0:2 Yildirim (28.), 0:3 Schillinger (71.).

SV Sinzheim - SC Durbachtal 1:8.

Der amtierende Landesliga-Vizemeister zeigte vor dem Rundenstart, dass mit dem SC auch künftig zu rechnen ist. Vor allem dank Ausnahmespieler Philipowski, der sich wie Hauser in Topform präsentierte und die chancenlosen Gastgeber von einer Verlegenheit in die nächste stürzte. Bis auf die kurze Drangphase nach dem 1:3-Anschluss - die Kombination der Neuzugänge Treml und Trapp mit Volleyabschluss war sehenswert - diktierten die torwütigen Gäste das Geschehen. Tore: 0:1 Philipowski (11.), 0:2 Hauser (17.), 0:3 Philipowski (27.), 1:3 Trapp (39.), 1:4 Reiss (66.), 1:5 Schaffelke (73.), 1:6 Philipowski (73.), 1:7, 1:8 Hauser (82., 86.).

SV Oberwolfach - 1. SV Mörsch 4:3.

Der stark ersatzgeschwächte Verbandsligist tat sich erwartet schwer im Kinzigtal. Dabei begann die Partie verheißungsvoll für die Anstett-Elf: Jose Tijeras setzte einen Freistoß in die Maschen (10.). Doch der SVM, der mit zwei A-Jugendspielern antrat, fabrizierte zu viele Fehler, die der SVO nutzte und die Partie drehte. Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer teils sehenswerte Tore, jedoch begünstigt von vielen Fehlern beider Teams. Am Ende hatte der SVO das Glück auf seiner Seite. Tore: 0:1 Tijeras (10.), 1:1Sum (13.), 2:1 Burger (45.), 2:2 Preine (48.), 3:2 Boser (52.), 3:3 Kerling (55.), 4:3 Boser (60.). (rm/mi/phis)