Kein Training vom Punkt

Der DFB-Pokal ist sportlich immer "eine schöne Sache", findet Alois Schwartz, Trainer des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Finanziell sei er obendrein ziemlich "lukrativ." Kein Wunder, für die Qualifikation für die erste Runde erhalten die Teilnehmer in dieser Saison 175 000 Euro. Das Erreichen der zweiten Runde ist mit 351 000 Euro dotiert.



Insofern wäre ein Sieg über den Ligakonkurrenten Hannover 96 heute Abend (18.30 Uhr) natürlich "hilfreich und wünschenswert", wie Ingo Wellenreuther findet, der Präsident des KSC. Die Chance, endlich wieder einmal den Pokalauftakt zu überstehen, ist in seinen Augen da. "Wir wollen alles reinwerfen." In der jüngeren Vergangenheit konnten die Wildparkprofis die sich in diesem Traditionswettbewerb - fußballerisch und wirtschaftlich - bietenden Möglichkeiten jedoch nie richtig nutzen. Insgesamt schieden die Badener in den vergangenen zehn Jahren sechsmal schon in der ersten Runde aus - zuletzt viermal hintereinander. Dreimal war in der zweiten Runde Schluss. Nur einmal - in der Saison 2012/13 - erreichten die Blau-Weißen das Achtelfinale und verloren dann vor heimischer Kulisse das badische Derby gegen den SC Freiburg mit 0:1.

Heute also wollen Schwartz und seine Schützlinge endlich wieder einmal auch im Pokal das schaffen, was ihnen mit dem Drittliga-Aufstieg und in den ersten beiden Punktspielen der neuen Saison gelungen ist: Bundesweite Aufmerksamkeit erregen.

Das hat - im positiven Sinne - natürlich auch Hannover 96 vor. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga und nur einem Zähler aus den ersten beiden Punktspielen im Unterhaus des deutschen Fußballs stellt das heutige Pokalspiel für die Niedersachsen eine gute Möglichkeit dar, eine Wende hinzulegen.

Rückkehrer Slomka: Ergebnisse müssen her

"Ergebnisse müssen auf den Platz", fordert Trainer Mirko Slomka von seinen Schützlingen, "Resultate, die uns weiterbringen." Deshalb sei das Spiel in Karlsruhe auch nicht dafür geeignet, taktisch oder personell "etwas auszuprobieren, zu testen". Nichts möchte der in seiner Karlsruher Zeit - Slomka stand vom 22. Dezember 2016 bis 4. April 2017 im Wildpark an der Seitenlinie - erfolglose Fußballlehrer dem Zufall überlassen. Auch Elfmeterschießen ließ er seine Schützlinge trainieren - im Gegensatz zu seinem Gegenüber Alois Schwartz. Denn der KSC möchte das Spiel "in 90 Minuten" für sich entscheiden. Und wenn das nicht klappt, dann eben in der Verlängerung. Elfmeterschießen jedenfalls, "speziell üben, werden wir nicht".

Beim gestrigen Abschlusstraining zeichnete sich ab, dass der Karlsruher Cheftrainer die durch Burak Camoglus muskuläre Oberschenkelverletzung frei gewordene rechte Außenbahn wie gegen Dresden zunächst mit Neuzugang Lukas Grozurek besetzen wird. Die Startelf der Wildparkprofis bleibt also gegenüber dem 4:2-Sieg über die SG Dynamo Dresden wohl unverändert.