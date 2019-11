Führungsduo mit Arbeitssiegen

Den erwartet klaren Sieg feierte Budel am Samstag gegen Malsch. Dank des 21:1-Erfolgs haben sich die Niederländer im Rennen um einen Playoff-Platz eindrucksvoll zurückgemeldet. Schon nach 20 Minuten stand es 5:1 für die Gastgeber. Miel Looijmans (4., 6., 15.), Nick Evers (18.) und Ferry van Beek (20.) brachten Budel klar in Führung. Im letzten Spielzug des Viertels konnte Malsch den Ehrentreffer erzielen. Bis zur Halbzeit erhöhten Looijmans (24., 39.), Evers (29.) und Stan Gielen (40.) auf 9:1. Nach 60 Minuten stand es 13:1: Looijmans (50., 59., 60.) und Gielen (55.) waren für den MBV erfolgreich. Im letzten Abschnitt brachen dann beim MSC alle Dämme und Budel erzielte acht weitere Treffer: Looijmans (61., 67., 71., 75., 80.), Evers (63.) und Sven Neijssen (79.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Mit 0:4 musste sich der MSC Philippsburg am Samstag Taifun Mörsch geschlagen geben. "Wir haben leider in der ersten Halbzeit etwas zu viel zugelassen", musste Philippsburgs Jan Zoll nach der Partie zugeben. Trotzdem war er nicht unzufrieden: "Alles in allem standen wir aber in der Defensive gut. Nur nach vorne mangelte es an der Chancenverwertung. Der Sieg für Mörsch geht aber völlig in Ordnung." Manuel Fitterer (11., 23., 40.) und Patrick Palach (20.) erzielten in den ersten beiden Viertel die Tore für den deutschen Meister.

Rund 200 Zuschauer sahen am Sonntag eine spannende Partie im Oberwald-Stadion zwischen Comet Durmersheim und Puma Kuppenheim. Dabei sah es für die Gastgeber lange nach einem Punktgewinn aus. Nach 60 Minuten lagen die Hausherren sogar mit 3:2 gegen den Tabellenführer vorne. Am Ende drehten die Pumas die Partie noch, gewannen mit 5:3 und machten einen großen Schritt in Richtung Südmeisterschaft. Gennadii Mitc brachte die Gastgeber im ersten Viertel mit 1:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste besser ins Spiel. Jannis Schmitt sorgte mit zwei Toren für die 2:1-Führung. Doch der Comet ließ nicht locker und glich durch Jonas Burger aus. Im dritten Viertel verpasste Kuppenheim einen dritten Treffer, als Comet-Schlussmann Timo Brunner einen Elfmeter parierte. Besser machte es auf der anderen Seite Jonas Burger, der den Altmeister mit 3:2 in Front brachte. Im letzten Viertel legte Puma dann mehrere Gänge zu und drehte die Partie noch: Benjamin Walz mit zwei Toren und Max Schmitt mit dem 5:3 sorgten für den Arbeitssieg. "Glückwunsch an Kuppenheim. Wir hatten den besseren Start und haben unsere Chancen gut genutzt. Leider haben wir das Spiel im letzten Viertel noch aus der Hand gegeben, sonst wäre sicher ein Punkt für uns drin gewesen", sagte Comets Sportleiter Lukas Burger. (tm)