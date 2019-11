Revanche geglückt

Karlsruhe



KSC peilt zweite Runde an Karlsruhe (red) - Sechsmal schieden die Fußballer des Karlsruher SC in den vergangenen zehn Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Gegen Hannover 96 soll das am Montagabend (18.30 Uhr) anders werden: Der KSC peilt Runde zwei an (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Sechsmal schieden die Fußballer des Karlsruher SC in den vergangenen zehn Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Gegen Hannover 96 soll das am Montagabend (18.30 Uhr) anders werden: Der KSC peilt Runde zwei an (Foto: GES). » - Mehr