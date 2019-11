FC Bayern

Nach den Endlos-Diskussionen um neues Personal hat der FC Bayern beim tapferen Außenseiter Energie Cottbus nur einen schmucklosen Sieg geschafft. Dauertorjäger Robert Lewandowski (32. Minute), Kingsley Coman (64.) und Leon Goretzka (85.) sorgten gestern Abend in der Lausitz für das 3:1 (1:0) des Rekord-Pokalsiegers zum Start der Mission Jubiläumstitel. 19 Mal haben die Münchner den nationalen Cup schon gewonnen - am Saisonende soll der 20. Pokalsieg stehen. Vor 20 602 Zuschauern im ausverkauften Stadion der Freundschaft tat sich der Favorit unerwartet schwer. Die Gastgeber kamen in der Nachspielzeit durch Berkan Taz per Foulelfmeter noch zum Ehrentor (90.+3). "Grundsätzlich war das okay von uns. Die erste Runde haben wir überstanden. Über das Gegentor ärgere ich mich natürlich", sagte Bayern-Torwart Manuel Neuer in der ARD.

Die Münchner Elf auf dem Rasen konnte Trainer Niko Kovac aber nicht restlos überzeugen. Ungeachtet der hohen Ballbesitzquote waren die Bayern nicht zwingend genug und erlaubten sich den ein oder anderen Passfehler im Spiel. Thomas Müller fand selten Bindung zu seinen Nebenleuten. Meist wurde es noch über die linke Seite gefährlich, wenn sich Coman mit Tempo-Dribblings Räume verschaffte.

So resultierte auch die erste große Chance, als Coman auf Lewandowski auflegte. Doch der erst 19 Jahre alte Energie-Torhüter Lennart Moser lenkte den Schuss des Polen noch an die Latte (14.). Der Keeper lieferte eine überragende Partie ab und rettete auch vor dem Münchner Führungstor bei einem Kopfball von Coman großartig. Doch beim Nachschuss von Lewandowski war er geschlagen. Coman scheiterte zudem mit einem Kopfball an die Latte (41.). Am Ende des ersten Durchgangs konnten sich die Lausitzer sogar für kurze Zeit vom großen Bayern-Druck befreien.

Auch im zweiten Durchgang erspielten sich die Münchner viel zu selten klare Torchancen - und das gegen eine Mannschaft, die im Schnitt gerade einmal 21,3 Jahre alt war, nimmt man Routinier Dimitar Rangelow (36) raus. Die vagen, aber nie realistischen Hoffnungen auf einen großen Coup des krassen Außenseiters machte aber Coman zunichte, als er den Ball ins lange Eck setzte. Anschließend traf auch noch Goretzka.

So bleibt noch ein wenig Arbeit auf den Bundesliga-Serienmeister. Vielleicht hilft auch die eine oder andere Neuverpflichtung. Der kroatische Vize-Weltmeister Ivan Perisic weilte gestern zum Medizincheck in München. Kovac zeigte sich zuversichtlich, "dass alles klappt". Dem Vernehmen nach wird Perisic für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen. Danach sollen die Bayern die Möglichkeit haben, den Offensiv-Routinier fest zu verpflichten. Dazu kam aus Spanien das Gerücht auf, dass die Bayern mit dem FC Barcelona über eine Ausleihe des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho verhandeln.

Energie Cottbus: Moser - Hasse, Gehrmann, Koch, Hoppe - Eisenhuth, Niklas Geisler (58. Raak), Felix Geisler (64. Beyazit), Brügmann - Taz, Rangelov (74. Broschinski).

Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle (89. Hernandez), Pavard - Alaba - Tolisso, Thiago - Thomas Müller, Sanches (63. Goretzka), Coman (70. Gnabry) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg) - Zuschauer: 20 602 (ausverkauft) - Tore: 0:1 Lewandowski (32.), 0:2 Coman (65.), 0:3 Goretzka (85.), 1:3 Taz (90.+3, FE) - Beste Spieler: Moser - Coman, Lewandowski - Gelbe Karten: Hasse, Eisenhuth - Thiago, Kimmich (dpa)