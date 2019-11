Klopp will den nächsten Titel

Köln

Wolfgang Weber feiert 75sten Köln (red) - Torlinientechnik und Videobeweis - als Wolfgang "Bulle" Weber in den 1960er Jahren noch aktiv war, konnten Spieler davon nur träumen. Am Mittwoch wird der Vize-Weltmeister von 1966 75 Jahre alt und erinnert sich noch immer gut an das Wembley-Tor (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Torlinientechnik und Videobeweis - als Wolfgang "Bulle" Weber in den 1960er Jahren noch aktiv war, konnten Spieler davon nur träumen. Am Mittwoch wird der Vize-Weltmeister von 1966 75 Jahre alt und erinnert sich noch immer gut an das Wembley-Tor (Foto: dpa). » - Mehr

Lichtenau

Der große Traum zerplatzt Lichtenau-Ulm (red) - Der SV Ulm war nach dem 1:1 im ersten Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga leicht favorisiert. Am Ende aber zerplatzte der große Traum wie eine Seifenblase: Die Ulmer verloren das Rückspiel zu Hause gegen den SC Offenburg mit 2:4 (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Der SV Ulm war nach dem 1:1 im ersten Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga leicht favorisiert. Am Ende aber zerplatzte der große Traum wie eine Seifenblase: Die Ulmer verloren das Rückspiel zu Hause gegen den SC Offenburg mit 2:4 (Foto: fuv). » - Mehr

Karlsruhe

Drei Punkte und neun Tore Karlsruhe (red) - Der KSC hat vier Spieltage vor Rundenende als Tabellenzweiter drei Punkte Vorsprung auf den Verfolger Hallescher FC, zudem die um neun Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem Team aus Sachsen-Anhalt und hat den Aufstieg somit in der eigenen Hand (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Der KSC hat vier Spieltage vor Rundenende als Tabellenzweiter drei Punkte Vorsprung auf den Verfolger Hallescher FC, zudem die um neun Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem Team aus Sachsen-Anhalt und hat den Aufstieg somit in der eigenen Hand (Foto: GES). » - Mehr

Ottersweier

FVO mitten im Aufstiegsrennen Ottersweier (rap) - Der Aufsteiger FV Ottersweier hat sein Ziel in der Fußball-Bezirksliga verfehlt. So viel steht bereits fest. Vor der Runde gab Trainer Christian Coratella den Klassenhalt als Ziel aus. 17 Spieltage später befindet man sich stattdessen mitten im Meisterschaftsrennen (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Der Aufsteiger FV Ottersweier hat sein Ziel in der Fußball-Bezirksliga verfehlt. So viel steht bereits fest. Vor der Runde gab Trainer Christian Coratella den Klassenhalt als Ziel aus. 17 Spieltage später befindet man sich stattdessen mitten im Meisterschaftsrennen (Foto: toto). » - Mehr