Verschworener Haufen

Besser kann man nicht aus den Startblöcken kommen. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Punktspielen - 2:1 in Wiesbaden und 4:2 gegen Dresden - hat d er Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Montagabend auch die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht, erstmals wieder seit der Saison 2014/15. Der durch die Tore von Lukas Grozurek (53.) und Marvin Wanitzek (61., Foulelfmeter) mit 2:0 besiegte Ligakonkurrent Hannover 96 hingegen flog erstmals seit 2010/11 schon in der ersten Runde aus dem Wettbewerb.

Dementsprechend groß war nach dem Spiel der Frust bei 96-Kapitän Marvin Bakalorz: "Am liebsten würde ich morgen schon wieder spielen, so einen Hals hab' ich." Denn er und seine Mitspieler waren zuvor ja "gewarnt", sagte ihr Trainer Mirko Slomka nach der zweifelsohne verdienten Niederlage seiner Mannschaft. "Wir haben den KSC intensiv beobachtet und wussten um dessen körperliche Präsenz." Damit hätten die Gastgeber seinen Schützlingen schon in der ersten Halbzeit viel Arbeit abverlangt und sie nach dem Seitenwechsel "sehr beeindruckt".

Der KSC habe gegen Hannover zwar alles, was er sich vorgenommen habe, in die Tat umgesetzt, bestätigte Oliver Kreuzer, etwa "das Spielfeld eng gemacht". Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz "arbeitet Fußball", könne aber nicht nur rennen und kämpfen, stellte der Karlsruher Sportdirektor klar. "Wir operieren auch nicht nur mit langen Bällen und verlassen uns auch nicht nur auf Standardsituationen. Unsere Mannschaft kann auch einen guten Ball spielen." Der eigentliche Schlüssel zum derzeitigen Erfolg ist jedoch "unser Zusammenhalt", sagt Innenverteidiger Daniel Gordon, dessen Verletzung an der rechten Hand gestern noch einmal genauer untersucht wurde. "Hoffentlich ist nicht doch was gebrochen."

Defensive Stabilität und offensive Geduld, so Gordon weiter, zeichne den KSC derzeit aus, denn: "Vorne geht immer ein bisschen was." Der Beweis: acht Tore in drei Spielen.

Aber auch Neuzugang Lukas Grozurek stellt als wichtigsten Erfolgsfaktor heraus: "Wir sind eine Einheit - auf dem Platz, in der Kabine. Macht einer einen Fehler, bügelt der andere ihn aus. Es macht einfach Spaß."

Umgekehrt mache die Mannschaft so aber auch dem Verein und ihren Anhängern Spaß. Mit ihrer "Art und Weise", so Schwartz, haben seine Spieler dafür gesorgt, dass der Funke vom Rasen auf die Tribünen übergesprungen sei. "Das war eine tolle Stimmung." Er und seine Teamkameraden seien glücklich, sagte Mittelfeldabräumer Lukas Fröde (Foto: Gilliar/GES), "dass wir unseren Fans einen schönen Abend bescheren konnten". Nun fiebert der KSC der zweiten Pokalrunde entgegen, die am Sonntag in der ARD-Sportschau (18 Uhr) ausgelost und am 29. und 30. Oktober ausgespielt wird. "Wichtiger ist aber der Liga-Alltag", hatte Schwartz schon im Vorfeld des Pokalspiels gegen Hannover gesagt. Konkret: Oberste Priorität hat in dieser Saison der Klassenerhalt. Auf dem Weg dorthin müssen die Wildparkprofis am Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel antreten.