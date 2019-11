Dortmund will es wissen

Durmersheim

Durmersheim

Motoball: Topduo mit Arbeitssiegen Durmersheim (red) - In der Motoball-Bundesliga Süd feierte der MBV Budel einen Kantersieg gegen den MSC Malsch. Das Topduo Mörsch und Kuppenheim musste sich derweil bei ihren Auswärtssiegen mächtig strecken. Puma Kuppenheim gewann in Durmersheim mit 5:3 (Foto: Vetter).

Cottbus

Cottbus

FC Bayern ohne Probleme weiter Cottbus (red) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ist am Montag nach einem 3:1 beim Regionalligisten Energie Cottbus in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Leon Goretzka (Foto: AFP).

Karlsruhe

Karlsruhe

KSC peilt zweite Runde an Karlsruhe (red) - Sechsmal schieden die Fußballer des Karlsruher SC in den vergangenen zehn Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Gegen Hannover 96 soll das am Montagabend (18.30 Uhr) anders werden: Der KSC peilt Runde zwei an (Foto: GES).