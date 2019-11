Barfuß zur deutschen Vizemeisterschaft

Den Sommer 2019 wird Tim Krauth so schnell nicht vergessen: Während seine Mannschaftskollegen der SG Pforzheim/Eutingen die Spielpause genießen konnten, standen für den 17-jährigen Handballer aus Kappelwindeck schweißtreibende Trainingseinheiten und Turniere auf dem Programm. Ein neunter Platz bei der U-17-Beachhandball-EM sowie Rang zwei bei der deutschen Beachhandball-A-Jugendmeisterschaft sind das bemerkenswerte Ergebnis.



"Es war Zufall, dass ich den Sprung in die Beachhandball-Jugendnationalmannschaft geschafft habe", sagt Krauth. Als er vor zwei Jahren von der SG Steinbach/Kappelwindeck in die Goldstadt wechselte, wollte er seine handballerische Karriere in der Halle vorantreiben. Wie es der Zufall wollte, war sein Vereinstrainer Alexander Bossert auch für den Beachhandball beim Badischen Handballverband verantwortlich und nominierte Krauth direkt für die Verbandsauswahl. Bei einem Sichtungsturnier in Stuttgart fiel der Kappelwindecker zunächst den Talentspähern von Handball Baden-Württemberg auf, ehe er bei den deutschen Meisterschaften 2018 auch die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB) überzeugte.

So kam es, dass der Linkshänder in diesem Sommer seine Handballschuhe vorübergehend zur Seite stellte und barfuß im Sand auf Torejagd ging.

Die EM im polnischen Stare Jablonik im Juli bezeichnet Krauth als Riesenerlebnis: "Es wäre bestimmt mehr drin gewesen als Platz neun. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses sind wir in der Vorrunde allerdings äußerst knapp ausgeschieden." Auch die A-Jugend-DM am vergangenen Wochenende in Nürnberg hat sich gelohnt: Mit seinem Team "Beach and Da Gang" sicherte er sich die nationale Vizemeisterschaft. "Das Team besteht zum großen Teil aus meinen Nationalmannschaftskollegen. Trainer ist der DHB-Beachhandball-Coach der Männer, Konrad Bansa. Er hat mich gefragt, ob ich mitspielen will." Gerne würde der 17-Jährige auch in Zukunft unter Bansa spielen. Dann aber nicht für "Beach and Da Gang", sondern für das Beachhandball-Nationalteam der Männer. Krauth: "Das ist mein Ziel!"

Und welche Fähigkeiten sind gefragt, um dieses Ziel zu erreichen? "Vor allem die Athletik und das taktische Verständnis werden im Sand mehr beansprucht als in der Halle." Neben einer verkürzten Spielzeit stehen sich im Sand auch weniger Spieler gegenüber. Außerdem lebt der Handball im Sand vom Spektakel. "Das Spiel in der Halle und das im Sand sind komplett anders. Es gibt mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten", fasst Krauth zusammen.

Kracher zum Auftakt der Hallensaison

Nach den aufregenden Monaten hat der 17-Jährige mittlerweile seine Hallenschuhe wieder aus der Ecke geholt. Für ihn und sein Team der SG Pforzheim/Eutingen steht aktuell die Vorbereitung für die anstehende Runde in der A-Jugend-Bundesliga auf dem Programm. Zum Auftakt wartet dann gleich ein richtiger Kracher: Gegner am 8. September ist der Bundesliganachwuchs der Rhein-Neckar Löwen.