Modernes Zuhause als lockendes Ziel

Ein Umzug bringt im Normalfall jede Menge Arbeit mit sich. Schwere Kisten und rustikales Mobilar zu schleppen, ist nicht jedermanns Sache. Beim Sport-Club Freiburg ist die Vorfreude auf das neue Zuhause dagegen riesig. Was nachzuvollziehen ist, wechselt der Fußball-Bundesligist vergleichsweise von einer Dreizimmer- in eine Penthousewohnung mit luxuriöser Aussicht. In einem Jahr findet der Wechsel vom altehrwürdigen, idyllischen, aber kleinen Schwarzwaldstadion am Dreisam-Flüsschen in die neue, ultramoderne High-Tech-Wohlfühloase am anderen Ende der Universitätsstadt, auf dem Flugplatz gegenüber dem Messegelände, statt.



11 000 zusätzliche Plätze stehen dort dann zur Verfügung. Jahrelang um Tickets kämpfende Fans kommen endlich zum Zug. Die Südbadener stehen also vor einer historischen, ihrer seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 1993 immerhin schon 20. Bundesliga-Spielzeit. Und was drei Jahre in Folge gutging, nämlich die Eliteklasse zu halten, soll natürlich nicht ausgerechnet im Umzugsjahr schieflaufen. Dass die Serie reißen könnte, ist nie auszuschließen, auch künftig zählt vornehmlich nur eines: mindestens drei Klubs hinter sich zu lassen.

In der vergangenen Saison war das Alljahresziel praktisch schon Anfang April erreicht, vor zwei Jahren wurde das Happy End erst am letzten Spieltag gefeiert. Trainer Christian Streich wird alles daran setzen, dass das erste Spiel im neuen Stadion 2020 weiter in der Eliteklasse stattfindet.

Auf den ersten Blick scheint der neue Spielerkader noch stärker als in der Vorsaison zu sein, auch wenn der Abgang des von Hoffenheim nur ausgeliehenen Spielgestalters Vincenzo Grifo sehr schmerzt. Die wichtigste Personalie: Luca Waldschmidt konnte nach seiner überragenden U-21-EM, bei der er sieben Tore in fünf Spielen erzielte, gehalten werden. Sein großes Talent hatte der Stürmer bereits in seiner ersten SC-Spielzeit mit neun Toren und drei Assists in 30 Partien angedeutet. "Die vergangene Saison gilt es zu bestätigen und noch einen draufzusetzen", sagt der 23-Jährige.

Ebenso wichtig war der Verbleib von Torwart Alexander Schwolow, der gleich von mehreren Klubs umworben wurde. Seine Klasse und Ruhe sicherten dem Verein etliche Punkte in der Vergangenheit.

Ebenso auffällig wie Waldschmidt agierte der Österreicher Philipp Lienhart bei der U-21-EM. Austrias Kapitän stand in der Innenverteidigung voll seinen Mann und kann in dieser Form auf einen Stammplatz hoffen, zumal er seinen Vertrag vorzeitig verlängerte. "Es gab ehrlicherweise auch andere Anfragen, aber Freiburg ist der perfekte Ort, um mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass ich richtig durchstarten kann und auf mehr Spielminuten komme", begründete er seinen Verbleib. Diverse Verletzungen hatten den 23-Jährigen in seiner Entwicklung zurückgeworfen.

Gulde, Terrazzino, Haberer noch nicht fit

Dies gilt aktuell auch für seinen Innenverteidigerkollegen Manuel Gulde, Marco Terrazzino sowie den lauf- und spielstarken Mittelfeldkollegen Janik Haberer, die zum Saisonstart noch nicht fit sind. Umso mehr hofft Streich, dass Langzeit-Rekonvaleszent Roland Sallai endlich auf dem Platz durchstartet. In der Schaltzen-

trale sind die Positionen heftig umkämpft, nicht weniger als 15 Spieler kämpfen um maximal fünf Plätze. Auch wenn sich der 32-jährige Mike Frantz schon als "Opa" im Team sieht, ist er mit seiner Routine, seinem Elan und seiner aufopferungsvollen Einstellung weiter ein Eckpfeiler im Team. Einen guten Eindruck hinterließ in der Vorbereitung der Australier Brandon Borrello.

Spannend wird zu beobachten sein, wie sich der Elsässer Jonathan Schmid vier Jahre nach seinem Abgang nahe der Heimat wieder zurechtfindet. Das Gleiche gilt für die beiden südkoreanischen Offensivspieler Wooyeong Jeong und Changhoon Kwon, der verletzt das Auftakt-Heimspiel gegen Mainz am Samstag aber verpasst. Landsmann Du-Ri-Cha kam einst auf 23 Bundesligaeinsätze. Für die Tore soll neben Junioren-Vize-Europameister Waldschmidt vornehmlich Publikumsliebling Nils Petersen sorgen.

Traditionell ist das SC-Lazarett zu jeder Jahreszeit gut gefüllt. Viel wird davon abhängen, welchen Verlauf die Saison nimmt, ob die Schlüsselspieler Schwolow, Haberer, Höfler, Günter, Frantz und Petersen längere Auszeiten nehmen müssen.

Da die Punkteausbeute für die auswärts chronisch schwachen Südbadener in der Fremde wohl überschaubar bleibt, muss der Klassenerhalt vornehmlich im eigenen Domizil perfekt gemacht werden. Zuletzt war das Schwarzwaldstadion eine ziemliche Festung. Es gilt, sich ein letztes Jahr in der eigenen, sturmfreien Bude auszutoben. 2020 beginnt dann die neue, moderne Zeitrechnung.