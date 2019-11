"Es wird weiterhin Diskussionen geben"

Heute Abend startet die Bundesliga in ihre 57. Saison. Zwar nicht beim Eröffnungsspiel, aber bereits morgen ist auch ein Mann aus dem Fußball-Bezirk Baden-Baden mit dabei: Schiedsrichter Daniel Schlager. BT-Sportredakteur Moritz Hirn hat sich mit dem 29-jährigen Hügelsheimer vor seiner zweiten Saison im deutschen Oberhaus über das Feedback zu seiner Premierenrunde, Regeländerungen und seine Ziele unterhalten.

BT: Herr Schlager, bei Fußballteams sagt man im Allgemeinen, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg schwieriger wird als die Premierensaison. Wie sieht das eigentlich bei Schiedsrichtern aus?

Daniel Schlager: Als Schiedsrichter sammelt man in jedem Spiel wertvolle Erfahrungen, deshalb denke ich nicht, dass es in der kommenden Saison schwieriger wird. Im Gegenteil: Wenn man ganz neu in einer Klasse ist und die Spieler einen nicht kennen, wird zu Beginn auch viel ausgetestet, etwa wie weit man beim "Neuling" gehen kann.

BT: Selbstreflexion und Aufarbeitung sind wichtige Faktoren bei Referees im Nachgang von Spielen. Das gilt sicher auch für die Leistung über eine Saison hinweg. Wie war das Feedback nach Ihrer ersten Runde im Oberhaus?

Schlager: Selbstreflexion ist das Wichtigste, um erfolgreich zu sein und sich schnell zu entwickeln. Ich denke, dass ich da manchmal sogar zu hart mit mir ins Gericht gehe. Die sportliche Leitung war jedenfalls mit meinem Premierenjahr sehr zufrieden und sie sehen die gleichen Stärken und Potenziale, die ich auch für mich entdeckt habe. Wir sind da beim Fazit der vergangenen Saison auf einer Linie. Dennoch sind natürlich auch Fehler passiert. Es gilt nun in Zukunft, die vermeidbaren zu verhindern und weiterhin mit einer klaren Spielleitung zu überzeugen.

BT: In der vergangenen Saison haben Sie acht Erstligaspiele gepfiffen. Wie groß sind die Chancen, dass es nun mehr werden?

Schlager: Acht Spielleitungen sind in der ersten Saison normal. Ich versuche natürlich, durch unauffällig gute Leistungen in Zukunft zu überzeugen, um noch häufiger eingesetzt zu werden.

BT: Ist schon klar, wann Sie zum ersten Mal ran dürfen?

Schlager: Morgen werde ich als Videoassistent beim Spiel des BVB gegen Augsburg im Einsatz sein. In der Woche darauf steht voraussichtlich eine Partie in der zweiten Liga auf dem Programm, ehe ich dann in der Bundesliga einsteige.

BT: Vor der Saison gab es einige Regeländerungen, etwa beim Handspiel oder dem Verhalten in der Mauer. Macht Ihnen dies das Leben leichter?

Schlager: Ob die Regeländerungen tatsächlich eine Erleichterung darstellen, wird man sehen. Manche sind sicher total sinnvoll wie beispielsweise der Abstand der Offensivspieler von der gegnerischen Mauer. Das Thema Handspiel ist und bleibt spannend. Man hat versucht, ein strafbares Handspiel noch klarer zu definieren, da wird es aber weiterhin Diskussionen geben.

BT: Vereine geben vor der Saison meist Zielvorgaben aus: Meistertitel, europäischer Wettbewerb, Klassenerhalt. Wie lauten Ihre Ziele?

Schlager: Ich definiere meine Ziele eher kurzfristig und versuche, jedes Spiel möglichst fehlerfrei zu leiten, zu zeigen, was ich kann, um dann wiederum mit entsprechenden weiteren Spielen betraut zu werden.