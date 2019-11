Hallo Verbandsliga!

Gaggenau

Pokal: Nächste Hürde für Spvgg Gaggenau (rap) - Die Favoritenstürze blieben in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals größtenteils aus, am Wochenende steht nun Runde zwei an. Die Spvgg Ottenau ist beim A-Ligisten FV Plittersdorf gefordert, Cupverteidiger FC Rastatt 04 gastiert in Bad Rotenfels (Foto: toto).

Berlin

Leichtathletik-DM in Berlin Berlin (red) - Vier Leichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl haben für die deutschen Leichtathletikmeisterschaften im Berliner Olympiastadion gemeldet. Anne Klebsch (Foto: toto) versucht, ihren vierten Platz aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen.

Rastatt

Mehr als 40 Vereinswechsel Rastatt (red) - Im Vorfeld der anstehenden Saison 2019/20 gab es im Tischtennis-Bezirk Rastatt/Baden-Baden mehr als 40 Vereinswechsel. So verliert Oberliga-Aufsteiger TTF Rastatt zur neuen Runde unter anderem Lea Ehinger (Foto: av), die sich dem TTC Ketsch anschließt.

Sinzheim

SVS: Mehr Power in der Offensive Sinzheim (red) - Der SV Sinzheim startet mit einem 20-köpfigen Kader in die Landesligasaison. Als Ziel peilen die Verantwortlichen eine bessere Platzieru ng als den neunten Rang der Vorsaison an. Vor allem in der Offensive hat sich die Stern-Truppe verstärken können (Foto: F. Vetter).