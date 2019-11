DFB ringt international um Einfluss

Der Top-Job ist vergeben, die Arbeit allerdings noch längst nicht erledigt. Nach der Ernennung von Fritz Keller zum designierten Präsidenten möchte der DFB auch seine weiteren Herausforderungen meistern. Eine moderne Struktur, die neue Akademie und wieder mehr Einfluss in den internationalen Machtzirkeln - die Aufgaben sind vielschichtig. Große Bedeutung besitzt dabei die Suche nach einem geeigneten "Außenminister". Während auf nationaler Ebene weitestgehend geklärt ist, wer im deutschen Fußball künftig welche Bereiche verantworten soll , sucht der DFB die Person für die elitären Gremien beim Weltverband FIFA und dem Kontinentalverband UEFA.

Spätestens zwei Monate vor dem UEFA-Kongress am 3. März 2020 in Amsterdam muss der DFB den Namen seines Kandidaten für das Exekutivkomitee einreichen, die Frist für einen Posten im FIFA-Council endet einen Monat früher. Gehandelt wird DFB-Interimspräsident Rainer Koch, dem dann ein gewaltiger Paradigmenwechsel vom Amateurbereich hin zum Milliardengeschäft bevorstehen würde.

Fritz Keller, den die sechsköpfige Findungskommission zum Nachfolger von Reinhard Grindel auserkoren hatte, dürfte für den Posten nicht infrage kommen. Von der bislang üblichen Ämterhäufung will der DFB auch im Zuge seiner Strukturreform Abstand nehmen, die Aufgaben stattdessen auf mehrere Schultern verteilen. Was freilich nicht bedeutet, dass Keller die Anforderung nicht zugetraut wird. "Keller zeichnen ein unabhängiger Unternehmergeist sowie großes Verantwortungsgefühl und Bodenständigkeit aus. Diese Eigenschaften braucht es, um alle Facetten des Fußballs glaubwürdig zusammenzubringen", lobte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Und das wird Keller vornehmlich in Deutschland einbringen. Schon am Mittwoch muss der 62-Jährige bei einer Konferenz in Berlin nicht nur die Vertreter der Profivereine, sondern die der Regional- und Landesverbände von seiner Eignung überzeugen. Denn die entscheiden beim DFB-Bundestag am 27. September, ob Keller der neue DFB-Boss wird. (dpa)