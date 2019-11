Mit breiter Brust Richtung Norden

Holstein Kiel - genauer: die Kieler Sportvereinigung (KSV) Holstein - und der Karlsruher SC: Diese beiden Mannschaften standen sich in einem Pflichtspiel erst einmal gegenüber. Vor knapp 41 Jahren, am 2. Dezember 1978, warfen die Schleswig-Holsteiner die Badener in der dritten Runde mit 5:2 aus dem DFB-Pokal. Die Punktspielpremiere KSV gegen KSC geht am morgigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der Zweiten Liga über die Bühne. Dabei werden etwa 1 000 Karlsruher Fans ihre Mannschaft im Holstein-Stadion unterstützen.



Die Gastgeber sind zwar mit nur einem Zähler aus den ersten beiden Spielen beinahe in den Startblöcken sitzen geblieben. Seine Mannschaft sei aber sowohl gegen Sandhausen (1:1) als auch bei der 0:2-Niederlage in Darmstadt "das bessere Team" gewesen, stellt Kiels Trainer André Schubert klar. In der ersten Runde des DFB-Pokals wurden seine Schützlinge ihrer Favoritenrollen beim Oberligisten FSV Salmrohr mit einem 6:0-Erfolg gerecht.

Die wesentlich schwierige Aufgabe in der "Kür", wie KSC-Trainer Alois Schwartz den DFB-Pokal bezeichnet, hatten die Wildparkprofis. Was seine Mannschaft beim 2:0-Sieg über Hannover zeigte, hat dem Karlsruher Cheftrainer nicht nur vom Ergebnis her "richtig gut gefallen", sondern auch "von der Art und Weise". Und Schwartz hofft, "dass wir diese Leistung in den Liga-Alltag r über bringen können".

Ihren optimalen Saisonstart - zwei Spiele, sechs Punkte, die Tabellenführung in der Zweiten Liga und das Weiterkommen im Pokal - habe sich seine Mannschaft "erarbeitet und erspielt". Deshalb könne sie im hohen Norden "mit breiter Brust" auflaufen.

"Wir dürfen in Kiel aber keinen Schritt weniger tun als in den bisherigen Spielen", warnt Schwartz. "Wir müssen eher noch einen Schritt mehr machen." Weil auch die Gastgeber, ähnlich wie Dresden oder Hannover, auf Ballbesitz aus seien, "müssen wir kompakt bleiben, geduldig, keine großen Lücken lassen".

Seine Mannschaft habe nun gegen einen Mitaufsteiger (Wehen Wiesbaden), gegen einen etablierten Zweitligisten (Dresden) und gegen einen letztjährigen Bundesligisten (Hannover) gespielt und gesehen, dass "wir mithalten können". Damit das so bleibt, "dürfen wir nicht nachlassen, müssen immer an die Grenze gehen". Natürlich auch in Kiel.

Dort standen zu Beginn der vergangenen Saison noch fünf frühere Spieler und Trainer mit KSC-Vergangenheit unter Vertrag: Jonas Meffert, Jannik Dehm, David Kinsombi (jetzt HSV), Dominic Peitz (seit Januar 2019 FSV Mainz 05 II) und Trainer Tim Walter, der nun das Projekt "sofortiger Wiederaufstieg" des VfB Stuttgart leitet. Bei den "Störchen" geblieben sind nur Dehm, der sich Ende Juli einen Schienbeinbruch zuzog, und Meffert (24), der im DFB-Pokal wegen einer Unterschenkelverletzung fehlte, gegen den KSC aber auf ein - erfolgreiches - Wiedersehen brennt.

Um das zu verhindern, beziehungsweise selbst erfolgreich sein und punkten zu können, stehen auf Karlsruher Seite nahezu alle Spieler zur Verfügung. Nur Torhüter Sven Müller (Reha/Aufbau nach Bandscheiben OP) und Burak Camoglu (nach Muskelfaserriss) fallen aus.

Seine bisher erfolgreiche Anfangself wird Schwartz kaum ändern. "Wir müssen eingespielt sein", erklärt der KSC-Trainer. Allerdings bringen seine Spieler immer eine große Laufleistung ein. "Wir dürfen nicht überdrehen", deutet Schwartz frühere Auswechslungen als zuletzt an. "Dafür sind die anderen da. Die Trainingsleistungen sind sehr gut. Das schürt die Konkurrenz."