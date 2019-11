Kniffliger Auftakt für den FC Obertsrot

An diesem Wochenende starten die Kreisliga A mit den Staffeln Nord und Süd sowie die Kreisliga B, Staffel 2 in die neue Saison. In der Kreisliga B, Staffel 3 steht schon der zweite Spieltag auf dem Programm.

Gaggenau, Obertsrot und Staufenberg sind in der Kreisliga A, Staffel Nord die vor dem ersten Punktspiel am höchsten gehandelten Titelfavoriten beziehungsweise Aufstiegskandidaten. Darüber hinaus möchte auch der SV Au am Rhein um den Aufstieg mitspielen. Von diesen vier Mannschaften hat nur der letztjährige Vizemeister FCO am ersten Spieltag Heimrecht - gegen Plittersdorf. Der FVP hat am vergangenen Sonntag die aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegene Spvgg Ottenau aus dem Bezirkspokal bugsiert (4:2 nach Verlängerung) und wird wohl, wenn überhaupt, nicht mehr so leicht und hoch zu schlagen sein, wie in der vergangenen Saison (7:1). Gaggenau in Gernsbach und Staufenberg in Forbach haben es jeweils mit Gastgebern zu tun, die in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison vor ihnen platziert waren.

Eine zumindest leichte Favoritenstellung muss man sicherlich dem letztjährigen Dritten SV Au am Rhein beim Aufsteiger Frankonia Rastatt zuschreiben. Gespannt darf man darauf sein, wie Bischweier und Ottersdorf in der A Nord ankommen. Beide Absteiger haben am ersten Spieltag Heimrecht. Auf dem Papier sieht die Hausaufgabe des VfR gegen Steinmauern leichter aus, als die des FVO gegen den letztjährigen Vierten FV Iffezheim.

Beim Punktspielauftakt in der Kreisliga A, Staffel Süd treffen die Aufsteiger FV Haueneberstein und VfB Bühl II aufeinander. In der vergangenen Saison, in der Kreisliga B, Staffel 6, hatte diese Begegnung keinen Sieger (2:2). Aus der Bezirksliga sind der SV Sasbachwalden und die Kickers Baden-Baden (vorher TC Fatihspor) herunter gekommen. Beide Absteiger dürfen mit einem Heimspiel in ihre neue Liga starten - der SVS gegen Sandweier, die Kickers gegen Sasbach II. Gespannt darf man sein, wie der VfR Achern, der sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt hat, sein überraschendes Pokal-Aus am Mittwochabend in Scherzheim (1:3 nach Verlängerung) verdaut hat. Der VfR ist beim TuS Hügelsheim zu Gast, der von Acherns Vorstand Sport, Carlo Fusaro, "stark" eingeschätzt wird. Auch der zu den Titelkandidaten zu zählende SV Weitenung muss den Kampf um Punkte auswärts aufnehmen - in Leiberstung. Dort zog der SVW in der vergangenen Saison mit 1:3 den Kürzeren. Neben dem Aufsteiger Haueneberstein ist aus der A Süd - nach seinem 1:0-Sieg über den Bezirksligisten Schwarzach - nur noch der FV Gamshurst in der dritten Runde des Bezirkspokals vertreten und im ersten Punktspiel zu Hause gegen Ulm II Favorit.

Michelbach sollte seiner Favoritenrolle zu Hause gegen Waldprechtsweier natürlich gerecht werden, wenn die Kreisliga B, Staffel 2 den Spielbetrieb aufnimmt. Spannender werden sicher die Auseinandersetzungen zwischen Absteiger Rauental und dem OSV Rastatt sowie die Spiele Würmersheim II gegen Weisenbach und Niederbühl/Donau gegen Loffenau II. Gespannt darf man darauf sein, wie der zweite Absteiger, der FC Phönix Durmersheim, beim FV RW Elchesheim II aus den Startblöcken kommt.

Von den vier Gewinnern beim Punktspielauftakt in der Kreisliga B, Staffel 3 am vergangenen Sonntag treffen am zweiten Spieltag Scherzheim und Stollhofen/Söllingen aufeinander. Der Sieger könnte alleiniger Tabellenführer werden. Denn die beiden anderen mit drei Punkten gestarteten Mannschaften, Altschweier und Greffern, haben in Neuweier und in Neusatz keine leichten Aufgaben vor sich. (fal)