Trist wie das Wetter

Derbys elektrisieren gemeinhin - mit ihren packenden Zweikämpfen, kniffligen Torraumszenen und leidenschaftlichen Laufduellen. Doch von all diesen Dingen war am Samstag beim Fußball-Oberliga-Hit SV Linx gegen den SV Oberachern nahezu nichts zu sehen. Das Derby, es war so trist wie das Wetter während den 90 Minuten: Graue Wolken, Windböen, Dauerregen und kühle Temperaturen. Folglich bekamen die 1 200 Zuschauer im Linxer Hans-Weber-Stadion auf dem durchnässten Grün von den 22 Akteuren wenig Erwärmendes geboten. Hängende Köpfe waren trotzdem nicht zu beobachten, was wohl am schiedlich-friedlichen 1:1-Endstand gelegen haben dürfte.



Zumindest ein wenig haderte SVO-Trainer Mark Lerandy mit dem Resultat: "Wir sind etwas enttäuscht. Beide Teams haben sich im Mittelfeld neutralisiert. Wir waren in der Box nicht gierig genug." Zufriedener zeigte sich sein Gegenüber. "Das Unentschieden ist mein Wunschergebnis. Es war kein attraktives Spiel für die Zuschauer. Der SVO war etwas engagierter. Wir können mit dem Punkt leben", sagte SVL-Coach Thomas Leberer.

Gehörte die Anfangsviertelstunde den Hausherren, die durch Marc Rubio (4.) und Adrian Vollmer zumindest zu Halbchancen kamen, wurde die Lerandy-Truppe danach aktiver, erspielte sich ein optisches Übergewicht im Mittelfeld und ging mit dem ersten sehenswerten Spielzug in Führung: SVO-Taktgeber Gabriel Gallus hatte einen Anfall von Kreativität, lupfte den Ball gekonnt in den Laufweg von Stürmer Nico Huber, der frei vor SVL-Torhüter Kevin Mury auftauchte und lässig zur Führung einschob (29.). Doch die Freude aufseiten der Gäste wehrte exakt acht Minuten - bis zu einer Ecke für die Leberer-Truppe. Wacim Tine zirkelte den Ball an den kurzen Pfosten, Dennis Kopf nickte ungestört zum Ausgleich ein.

Der Spielfilm der zweiten 45 Minuten ist schnell erzählt: Der SVO war die etwas engagiertere Mannschaft, biss sich an der recht stabilen Abwehr um Nico Schlieter jedoch die Zähne aus. So sorgte lediglich ein Gallus-Schuss (57.) sowie ein Kopfball von Luca Fritz, den Mury gerade noch von der Linie kratzte (62.), für etwas Raunen bei den wacker ausharrenden Zuschauern.

Einziger kleiner Aufreger in einem fairen Derby war die Gelb-Rote Karte für den eingewechselten Alexander Merkel, der nach einem Luftduell Fritz im Gesicht traf - eine harte Entscheidung (75.). Der SVO drängte in Überzahl auf den zweiten Treffer, jedoch ohne wirkliche Torgefahr auszustrahlen, was Thomas Leberer hinterher wie folgt zusammenfasste: "Jetzt können wir gemeinsam ein Bier trinken."

SV Linx: Mury - Dennis Kopf (DeKo), Schlieter, Schwenk - Dennis Kopf (90. Henkel), Gülsoy (45. Merkel), Vollmer (70. Madihi), Feist - Tine (55. Wehrle), Venturini - Rubio.

SV Oberachern: Schmittheissler - Tritz, Fritz (78. Cisse), Leberer, Sheron - Decherf, Ambri - Giardini (80. Erius), Gallus (72. Muto), Dussot (56. Durmus) - Huber.

Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Heitersheim) - Zuschauer: 1 200 - Tore: 0:1 Huber (29.), 1:1 Dennis Kopf (37.) - Gelb-Rot: Merkel (76., wdh. Foulspiel) - Beste Spieler: Schlieter - Gallus.