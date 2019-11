Freiburgs furioser

Die zwei Dreikäsehochs verwandelten die Mixed-Zone im Freiburger Schwarzwaldstadion in Windeseile in eine Hüpfburg. Zwei Meter daneben stand Jonathan Schmid und strahlte mit seinen Kindern um die Wette. Schöner hätte für den stolzen Papa die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte nicht sein können. Vier Jahre nach seinem Abgang feierte der Elsässer im SC-Trikot ein tolles Comeback. 3:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 und dann noch ein Traumtor beim furiosen Schlussspurt mit drei Volltreffern innerhalb von sechs Minuten. Familie Schmid fühlte sich glücklich.

"Ich habe versucht, mit links mit Druck zu schießen. Der ist zum Glück rein", beschrieb der rechte Außenbahnspieler sein persönliches Highlight mit dem schwächeren Fuß vom Strafraumrand zum entscheidenden 2:0, das die Misserfolgsserie gegen den Angstgegner - drei Niederlagen in Folge zuvor - beendete. Zugleich war es der erste Bundesliga-Auftakterfolg für den SC seit 2001.

Eine Stunde lang hatte nichts, wirklich nichts darauf hingedeutet, denn die Rheinhessen waren passgenauer und ihre Fehlerquote geringer. "Am Anfang war es etwas komisch", beschrieb Schmid die konfuse Anfangsphase, in der die 05er das Geschehen wie schon im Vorjahr eindeutig beherrschten. Doch diesmal fehlte ihnen ihr verletzter Toptorjäger Mateta, der sich schon zweimal als SC-Alptraum erwies.

Wie im ersten Abschnitt kamen die Südbadener auch in der zweiten Hälfte erst spät auf Touren - dann aber mächtig. Gästetrainer Sandro Schwarz fasste den Kurzzeit-Blackout treffend zusammen: "Plötzlich haben wir drei Verletzte auf dem Platz liegen, es herrscht kurze Unordnung, und der SC hat das gnadenlos ausgenutzt." Von den drei maladen Mainzern musste St. Juste den Rasen in der 79. Minute verlassen. Und sein Ersatz Alexander Hack ließ sich vom ebenso zuvor eingewechselten Lucas Höler "tunneln", woraufhin der durchgebrochene SC-Offensivmann zum erfolgreichen Doppeltunnel gegen den überragenden FSV-Torwart Florian Müller ansetzte (81.).

Rückkehrer Schmid (84.) und Waldschmidt per Foulelfmeter (87.) sorgten auf der einen Seite für Jubelstürme, auf der anderen für nichts als Frust. Der bedauernswerte Müller konstatierte: "So darf man nicht zusammenbrechen."

"Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf", bekannte sogleich SC-Trainer Christian Streich. Im April hatte Mainz wiederum eine ähnlich kuriose Partie gegen Freiburg mit 5:0 gewonnen. Streich: "Letztes Jahr hatten wir 70 Prozent Ballbesitz." Sein Mainzer Kollege, mit dem er sich gut versteht, musste dabei lachen. Schwarz: "Ich habe es extra nicht erwähnt."

Überraschend hatte Streich im Gegensatz zur Vorbereitungszeit auf eine Dreierkette (Lienhart, Koch, Schlotterbeck) umgestellt, wobei der Jüngste auch den besten Eindruck aller heimischen Akteure hinterließ. "Nico muss demütig bleiben, dann kann er eine schöne Entwicklung nehmen", freute sich Trainer Christian Streich über Schlotterbecks sicheres Auftreten im eigenen und mutige Aktionen im gegnerischen Strafraum.

Streich bewies zudem mit der Einwechslung von Höler ("Ich wusste, er hat Dampf") ein glückliches Händchen. "Das schaue ich mir sicher noch 50 Mal an", war dann auch der Torschütze nichts als happy. "Es war wichtig, so in die Saison zu starten", bilanzierte der neuerdings erblondete Verteidiger Robin Koch den furiosen Sechs-Minuten-Taifun. Noch dazu gegen den Angstgegner schlechthin, wie Streich aus schmerzlicher Erfahrung auch noch in Erinnerung rief: "Gefühlt haben wir eigentlich noch gar nie gegen Mainz gewonnen."