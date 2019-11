Trainersohn verhindert guten Start des FVO

Muggensturm

SBFV-Pokal: Keine Überraschungen Muggensturm (rap) - In der Qualifikationsrunde für die erste Runde im südbadischen Pokal sind die Überraschungen ausgeblieben. Fußball-Bezirksligist FV Muggensturm lieferte dem 1. SV Mörsch zwar einen packenden Pokalfight, musste sich aber knapp mit 1:2 geschlagen geben (Foto: fuv). »

SBFV-Pokal: Zeit für Sensationen? Muggensturm (rap) - Die Zeit der Testspiele ist vorbei, dafür bricht ab Samstag wieder die Zeit für Sensationen an. In der Qualifikation für die erste Runde im südbadischen Pokalwettbewerb reist der Verbandsligist 1. SV Mörsch am Samstag zum Underdog nach Muggensturm (Foto: Seiter/Archiv). »

Gastgeber Ottenau nicht zu schlagen Gaggenau (rap) - Gastgeber Spvgg Ottenau hat die 18. Gaggenauer Stadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale am Montag setzte sich die Elf von Trainer Hubert Luft mit 2:0 gegen den Bezirksligakonkurrenten FV Bad Rotenfels durch. Die Tore erzielten David Schneider und Kevin Walter (Foto: rap). » Weitersagen (rap) - Gastgeber Spvgg Ottenau hat die 18. Gaggenauer Stadtmeisterschaft gewonnen. Im Finale am Montag setzte sich die Elf von Trainer Hubert Luft mit 2:0 gegen den Bezirksligakonkurrenten FV Bad Rotenfels durch. Die Tore erzielten David Schneider und Kevin Walter (Foto: rap). » - Mehr