Trist wie das Wetter

TC Rebland: Erfolgreich wie nie Baden-Baden (red) - Der Tennisclub Rebland hat die Medenrunde so erfolgreich wie noch nie abgeschlossen: Von insgesamt sieben Mannschaften steigen fünf in die nächsthöhere Liga auf. So gingen Meistertitel unter anderem an die Frauen 40 und Team I der Männer 50 (Foto: TCR).