Aus Fehlern lernen

Der "Unterschiedsspieler" im Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem Karlsruher SC trug diesmal nicht das Trikot der Badener. Weder Marvin Pourié noch Philipp Hofmann, auch nicht Lukas Grozurek, der die Badener in Führung schoss (17.), hatten der Partie ihren Stempel aufgedrückt. "Man of the match" bei der ersten Saisonniederlage der Wildparkprofis war stattdessen Jae-sung Lee (27). Der Südkoreaner erzielte beim 2:1-Erfolg der Schleswig-Holsteiner nicht nur beide Treffer für die Hausherren (45. und 64.), sondern hatte noch Pech mit einem Pfostenschuss (53.) und scheiterte in der 68. Minute mit einer weiteren Großchance nur an KSC-Schlussmann Benjamin Uphoff.

"Trotzdem", meinte Alois Schwartz, "hätten wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen." Denn seine Mannschaft habe ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt und durchaus "Vieles richtig gemacht", in den entscheidenden Situationen aber doch "das Falsche". Vor allem beide Gegentore "hätten wir besser verteidigen können". Beim Kieler Ausgleich kurz vor der Pause, so Schwartz, "darf das Spielfeld nie so offen sein". So lange die Partie noch läuft, "müssen wir einfach alle Lampen anhaben".

So aber war es schon das vierte Mal in der noch jungen Saison, dass Torhüter Uphoff in einer Halbzeit noch ganz spät den Ball aus seinem Netz holen musste. Schon nach dem 2:1-Auftaktsieg in Wiesbaden und dem späten Gegentreffer des SVWW (90.+3) habe er, Schwartz, davor gewarnt. Beim 4:2-Erfolg gegen Dresden aber kassierten seine Schützlinge wieder zwei späte Tore (45.+1 und 90.). Dreimal wirkte sich das nicht aufs Endergebnis aus, in Kiel nun aber schon.

Doch nicht nur defensiv ließen die Wildparkprofis am Sonntag Schwächen erkennen. Auch offensiv konnte der KSC-Coach nicht zufrieden sein. Schon in der ersten Halbzeit, nach ihrer 1:0-Führung, habe seine Mannschaft nach vorne bei guten Umschaltmöglichkeiten in drei, vier Aktionen "den falschen Ball" gespielt. "Wir müssen einfach das 2:0 machen", zum Beispiel durch Pourié (36.). "Dann bin ich mir sicher, gewinnen wir."

Dessen ungeachtet verwies Schwartz darauf, "wo wir herkommen". Und: Fehler passieren - nur so fallen Tore. "Wir müssen aus diesen Fehlern lernen." (fal )