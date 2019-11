Optimale Ausbeute Bei den deutschen Meisterschaften im Bahngehen im ostbrandenburgischen Beeskow trumpften die mittelbadischen Senioren groß auf: Mit drei Goldmedaillen bei drei Teilnehmern fiel das Ergebnis der Sportler aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl optimal aus. Im 5 000-Meter-Wettbewerb der Frauen W 55 und älter setzte sich Antje Köhler vom TV Bühlertal schnell an die Spitze des Feldes. Sie ging als Titelverteidigerin der Klasse W 55 aus dem Jahr 2017 an den Start, im vergangenen Jahr waren die Meisterschaften mangels Ausrichter ausgefallen. Köhler wurde ihrer Favoritenrolle auch dieses Mal gerecht: An der Spitze zog sie einsam ihre Runden und erreichte nach 32:42,90 Minuten als neue deutsche Meisterin der Klasse W 55 und Gesamtsiegerin ihres Laufs das Ziel. Als Überraschung folgte eine knappe Minute später Marianne Gerhard vom TB Gaggenau. Die W-65-Seniorin hatte bis auf Köhler die gesamte jüngere Konkurrenz hinter sich gelassen und gewann als Gesamtzweite in 33:38,93 Minuten die Wertung W 65. Eine halbe Minute später folgte als Dritte mit Birgit Komoll (Langenhagen) die zweite W-55-Athletin. Bei den Männern war Denis Franke (TV Bühlertal) der einzige Kreisathlet. Im Wettbewerb der Senioren M 35 bis M 50 setzte er sich lange Zeit mit dem Hallenser Steffen Borsch im Kampf um Platz zwei auseinander. An der Spitze ging uneinholbar der favorisierte Andreas Janker (Röthenbach/Pegnitz). Janker gewann nach 5 000 Meter auch den Wettkampf in 21:28,33 Minuten souverän und holte sich den M-35-Titel. Im Schlussspurt um Platz zwei hatte Borsch das bessere Ende für sich und ließ in 25:11,43 den Bühlertäler in 25:13,94 Minuten hinter sich. Borsch gewann damit die Klasse M 45, Denis Franke holte sich die Goldmedaille in der Klasse M 50. Nicht am Start waren Badens Top-Geher Carl Dohmann und Nathaniel Seiler. Die beiden bereiten sich in heimischen Gefilden auf die anstehenden Strapazen bei der WM in Doha (Katar) Anfang Oktober vor. Der 10 000-Meter-Titel bei den Männern ging an den deutschen Rekordhalter über 20 Kilometer, Christopher Linke (SC Potsdam) in 38:57,94 Minuten. Bei den Frauen gewann über 5 000 Meter Teresa Zurek (Potsdam) mit neuer Bestzeit von 22:08,89 Minute n. (rawo)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rheinstetten

Zufrieden mit der Motoball-EM Rheinstetten (red) - "Wir haben zwei Jahre an der Veranstaltung gearbeitet, viel Zeit und Herzblut reingesteckt", sagt der Vorsitzende des MSC Taifun Mörsch, Hans Weber, und zieht ein positives Fazit: "Es war eine tolle Veranstaltung, wir hatten jeden Tag eine super Stimmung (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - "Wir haben zwei Jahre an der Veranstaltung gearbeitet, viel Zeit und Herzblut reingesteckt", sagt der Vorsitzende des MSC Taifun Mörsch, Hans Weber, und zieht ein positives Fazit: "Es war eine tolle Veranstaltung, wir hatten jeden Tag eine super Stimmung (Foto: fuv). » - Mehr Baden-Baden

Vorbereitungen laufen bereits Baden-Baden (red) - In gut einem Monat ist es wieder soweit: Der TC Rot-Weiss Baden-Baden veranstaltet die European Senior Open - bereits die 62. Auflage. Die neue Turnierdirektorin Ellen Fischer sorgt im Vorfeld des traditionsreichen Tennisturniers schon für frischen Wind (Foto: av). » Weitersagen (red) - In gut einem Monat ist es wieder soweit: Der TC Rot-Weiss Baden-Baden veranstaltet die European Senior Open - bereits die 62. Auflage. Die neue Turnierdirektorin Ellen Fischer sorgt im Vorfeld des traditionsreichen Tennisturniers schon für frischen Wind (Foto: av). » - Mehr Kuppenheim

Rochade demontiert Kuppenheim (red) - Bei der Rochade Kuppenheim lief in der Ortenau alles perfekt: 6:0 führte die Schachgemeinschaft in der Verbandsliga. Joachim Kick vollstreckte sogar zum 7:0. Doch das optimale Resultat blieb aus: Jean-Luc Roos vergab zum perfekten Endstand von 8:0 (Foto: Metz). » Weitersagen (red) - Bei der Rochade Kuppenheim lief in der Ortenau alles perfekt: 6:0 führte die Schachgemeinschaft in der Verbandsliga. Joachim Kick vollstreckte sogar zum 7:0. Doch das optimale Resultat blieb aus: Jean-Luc Roos vergab zum perfekten Endstand von 8:0 (Foto: Metz). » - Mehr