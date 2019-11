Walz entscheidet Motoball-Krimi

Mit dem Schlusspfiff holte sich der MSC Puma Kuppenheim durch das Tor von Benjamin Walz den Pott. "Ich muss einfach ein großes Lob an unser Team aussprechen. Das war eine super Leistung", freute sich Walz nach der Partie.

Von Beginn an war es ein umkämpftes und spannendes Spiel. Puma Kuppenheim ging nach drei Minuten durch Ali Topkaya in Führung. Justin Tichatschek glich in der elften Minute für den MSC Taifun Mörsch aus. Im zweiten Viertel war es erneut Topkaya, der in der 23. Minute die Führung für Kuppenheim erzielte. Patrick Palach glich in der 32. Minute aus, doch der MSC Puma drückte weiter aufs Tempo. Walz (34.) und Jannis Schmitt (36.) erhöhten für den Tabellenführer der Südliga auf 4:2. Palach verkürzte in der 37. Minute noch einmal für den Taifun. Im dritten Abschnitt fiel nur ein Treffer: Walz baute die Führung, trotz Unterzahl, auf 5:3 für den MSC Puma aus. Die Partie blieb aber weiter spannend.

Die Entsche idung musste also im letzten Viertel fallen. Manuel Fitterer brachte Mörsch in der 62. Minute auf 4:5 heran. Walz erhöhte in der 63. Minute auf 6:4. Dann kämpfte sich der MSC Taifun eindrucksvoll zurück. Fitterer (64.) und Tichatschek (70.) glichen für den Tabellenzweiten der Motoball-Bundesliga Süd aus. Doch Walz hatte etwas dagegen, dass sich die Partie noch drehte. Der Puma-Torschütze vom Dienst brachte seine Farben in der 75. Minute mit 7:6 in Führung. Fitterer glich in der 80. Minute aus. Doch der MSC Puma Kuppenheim hatte den längeren Atem - und Walz, der mit dem Schlusspfiff den umjubelten Siegtreffer zum 8:7-Endstand erzielte.

Auch beim Ausrichter des Pokalfinales, dem MSC Ubstadt-Weiher, war man sehr zufrieden. "Wir hatten viele Zuschauer, die ein tolles Motoballspiel gesehen haben. Das freut uns natürlich auch", sagte die Vorsitzende Sabine Klütz nach der Partie. (tm)