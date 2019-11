Kleinster Club gleich im Oberhaus

Einige wenige Beispiele gab es bereits, bei denen Klubs die Erstliga-Lizenz eines anderen Vereins übernahmen. So rückten etwa die viertklassigen Basketballer des FC Bayern München 2008 für die Düsseldorf Magics ins Oberhaus. Dass es keines einzigen Aufstiegs in der Vereinshistorie bedurfte, schaffte nun Florian Ebner. Der Medienunternehmer fand Gefallen an der schnellsten Rückschlag-Sportart und erkundigte sich bei der Tischtennis-Bundesliga nach einer Lizenz.

Eine willkommene Anfrage, denn seit Jahren erreichte die Bundesliga nicht mehr ihre Sollstärke von zwölf Mannschaften. Abstiegskampf blieb deshalb ein Fremdwort. Aus der zweiten Liga mochte kaum einer hoch - wegen der höheren Kosten oder weil sie ihre Teams nicht verkleinern wollten, sprich verdiente Stammkräfte hätten abservieren müssen, um in der Liga mit zahlreichen Weltklassespielern bestehen zu können. Auch wenn die Tischtennis-Szene ob des Antrags der Retortenmannschaft gespalten war, erhielt der TTC Neu-Ulm die Lizenz.

Ebner, der sich als ehemaliger Präsident des Ex-Fußball-Bundesligisten SSV Ulm 1846 mit Profisport auskennt, stampfte in wenigen Wochen ein Team aus dem Boden. Dass es konkurrenzfähig ist, zeigte sich am Samstagabend in Grünwettersbach. Nach deutlichen Niederlagen des Franzosen Abdel-Kader Salifou gegen ASV-Neuzugang Wang Xi und des Portugiesen Tiago Apolonia gegen Dang Qiu verhinderte Gustavo Tsuboi die 0:3-Höchststrafe zur Premiere. Der Brasilianer schlug den grippegeschwächten Inder Sathiyan Gnanasekaran 3:2. In einem begeisternden Match bezwang ebenso Apolonia Wang 3:2. Der Neuzugang aus Fulda riss dennoch die Zuschauer mit seinem spektakulären Abwehrspiel von den Sitzen und erhielt mehrfach stehende Ovationen. Der überragende Dang Qiu behielt im Doppel mit dem zweiten Neuen, dem Dänen Tobias Rasmussen, am Ende die Nerven beim 11:8 im fünften Satz über Salifou/Tsuboi und rettete dem Tabellensiebten des Vorjahres den Auftaktsieg.

"Das war Werbung für den Sport", freute sich der deutsche Nationalspieler Dang. "Es war ein tolles Spiel", pflichtete Apolonia bei und schob nach, "wir sind natürlich traurig, dass wir nicht gewonnen haben." Der portugiesische Weltklassespieler schickte auch gleich eine Kampfansage an den Rest der Liga: "Wir werden besser und besser!" Dass selbst der vierte Playoff-Platz in Reichweite liegt, glaubt die Konkurrenz ohnehin - vor allem, wenn der Chinese Hao Shuai und der 19-jährige südkoreanische WM-Dritte An Jaehyun einfliegen sollten. "Es ist ein Projekt", befand Ebner, der an der Box mitfieberte, "es wird sich zeigen, ob es trägt."