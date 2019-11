Das große Ziel lautet Klassenerhalt



Während der TTC Singen wohl mit einigen Sorgen in seine vierte Oberligasaison geht, feierten die TTF Rastatt nach dem Abstieg im Jahre 2017 mit einem grandiosen Durchmarsch mit 36:0 Punkten in der vergangenen Badenligasaison nach zwei Spielrunden die Rückkehr in Baden-Württembergs höchste Spielklasse. Mit Elisabeth Bittner, die in der vergangenen Spielrunde das Team verstärkte, verfügen die TTF über eine Ausnahmespielerin, die mit der TTR-Zahl von 1 745 Punkten in der Oberliga den drittbesten Wert vorweist. Nur die beiden Spitzenspielerinnen Natalia Mozler (1 797, TSV Herrlingen) und Eva Rentschler (1 779, VfL Sindelfingen) liegen hier knapp vor Rastatts Topspielerin.

Auf Position zwei rückte Nina Merkel mit 1 655 Punkten vor Susanne Gibs (1 633). Neu in die Mannschaft kam Jacqueline Hörig (1 587), die sich zuletzt in der Männer-Bezirksliga zu behaupten wusste.

In Bestbesetzung sind der TSV Herrlingen und die Reserve des VfL Sindelfingen erste Meisterschaftsanwärter. Dahinter ist am ehesten mit den Teams des 1. TTC Ketsch, TTC Frickenhausen, TTV Burgstetten, TTV Ettlingen und auch den TTF Rastatt zu rechnen. Hier wird die bessere Tagesform über Sieg und Niederlage die Entscheidung bringen. Gegen den Abstieg kämpfen wohl der TTC Singen, der den Abgang von Jana Bork (zum TV St. Georgen) verkraften muss, und die beiden Teams des TSV Untergröningen und der NSU Neckarsulm II.

Für die TTF Rastatt zählt in erster Linie der Klassenverbleib, der so früh wie möglich geschafft werden soll. Kommt am Ende dann doch mehr heraus, so will man dies natürlich gerne mitnehmen. Nach dem Wechsel von Lea Ehinger und Vanessa Moch, die beide in der zweiten Mannschaft des 1. TTC Ketsch im Aufgebot stehen, fehlt den TTF bei dem Ausfall einer Akteurin jedoch adäquater Ersatz. Gleich im ersten Spiel kommt es am 21. September zum Kräftevergleich beim Favoriten TSV Herrlingen. Nach einer vierwöchigen Pause treffen die TTF auswärts auf den Mitaufsteiger TTV Ettlingen. Das Heimspieldebüt bestreiten die TTF am Samstag, 26. Oktober, gegen den 1. TTC Ketsch. (ti)