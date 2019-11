Titelverteidigung im Visier Es wird fleißig trainiert, die Scheiben ins Visier genommen, gezielt und dann abgedrückt: Am Freitag starten die deutschen Meisterschaften im Sportschießen auf der Olympia-Schießanlage in München-Garching. Mit dabei sind auch drei Sportler der Schützengilde Kuppenheim: Manfred Reis, Monika Reis und Marjan Vrbljanin. Alle drei Wettkämpfer haben sich mit guten Ergebnissen bei den Landesmeisterschaften des Südbadischen Sportschützenverbandes in den KK- und Luftgewehr-Disziplinen für die DM qualifiziert. Besonders im Fokus steht jedoch Monika Reis, die bei den Frauen IV als amtierende deutsche Meisterin an den Start gehen wird, heißt es in der Mitteilung. Neben den drei Athleten aus der Knöpflestadt gehen noch viele weitere Sportler aus dem Schützenkreis Mittelbaden an den Start. Den SC Au am Rhein werden Laura und Timo Busch vertreten, von der Schützengilde Freischütz Sasbachwalden wird Ivo Balzar auf die Scheiben zielen. Von der Schützengilde Lauf haben sich Fabian Braun, Korvin Kürner, Sabrina Lamm, Stefan Lamm und Sascha Zimmer für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Peter Hellwig vertritt die Sportschützen Bühlertal, Alexander Droll den SV Altenburg Sinzheim. Drei Sportler nehmen vom SV Alt-Windeck Neusatz teil: Philipp Georg Haag, Luis Schindler und Thomas Schmalz. Aus dem Murgtal treten die Reise in die bayerische Landeshauptstadt Tobias Warth (SV Forbach), Andrea Bergamini und Michael Koch (beide SV Gaggenau-Ottenau) an. Die meisten Schützen aus Mittelbaden stellt der SV Schartenberg 1921 Eisental - und zwar gleich 14 Sportler: Selina Christine Antonia Burgbacher, Joelina Fernbach, Max Gander, Vladimir Golovtchiner, Philipp Georg Haag, Uwe Hummel, Matthias Jäger, Martin Kraus, Stefan Meier, Lukas Möhrle, Lukas Muschalla, Andreas Renner, Luis Schindler und Heinz Schmidt. Vom SV Steinbach haben sich Rolf Fallert und Winfried Ranft-Stern qualifiziert. Zudem tritt für die Vereinigte Vereine Favorite Förch Rahim Özbudak auf der Olympia-Anlage von 1972 an. Für den Schützenkreis Hohenbaden nehmen an der deutschen Meisterschaft Johanna Nölle (SV Baden-Baden Oostal) und Angelina Polland (SV Jagdschloß Baden-Baden) teil. Die nationalen Titelkämpfe starten morgen mit einem freien Training, am Freitag folgt dann der Auftakt in die Wettbewerbe - und zwar mit den olympischen Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Pistole 25 Meter, Schnellfeuerpistole, Wurfscheibe Trap und KK 3 x 40. (red)

