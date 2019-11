Eintracht will Europa-Party fortsetzen Auf einmal steht Aussage gegen Aussage - und der Leidtragende heißt Eintracht Frankfurt. Anstatt voller Vorfreude den "heißen Tanz" in den Playoffs zur Europa League in Angriff zu nehmen, müssen sich die Hessen neben den NADA-Ermittlungen gegen Publikumsliebling Martin Hinteregger mit einem nervigen Transferstreit um Wunschspieler Bas Dost herumärgern. Vor dem Hinspiel heute bei Racing Straßburg (20.30 Uhr/Nitro) steht mittlerweile sogar in den Sternen, ob der 30 Jahre alte Niederländer überhaupt zum Bundesligisten wechseln wird. Dabei schien doch alles schon geregelt. "Sporting Lissabon hat uns im Juli mitgeteilt, dass Bas aus finanziellen Gründen verkauft werden muss, da der Verein sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann", sagte Dosts Berater Gunther Neuhaus, nachdem sein Profi "öffentlich verunglimpft" worden war von Sporting Lissabon. Der 22-malige portugiesische Meister hatte zuvor quasi aus dem Nichts mitgeteilt, dass "überraschende und kurzfristige Forderungen vonseiten des Spielers die Umsetzung des Transfers verhindern". Sporting stehe "weiter für eine Vereinbarung zum Nutzen aller Beteiligten zu Verfügung", seine Interessen will der Klub aber "kompromisslos" wahren. Zumindest die Mannschaft von Trainer Adi Hütter muss den schwelenden Konflikt irgendwie ausblenden - was angesichts der Glücksgefühle, die der vermeintlich perfekte Wechsel bereits ausgelöst hatte, schwierig wird. "Es ist ein K.o.-Duell, bei dem sich in zwei Partien entscheidet, ob wir den ganzen Herbst international spielen. Das Spiel wird eine harte Nuss", sagte Hütter vor dem Spiel im Stade de la Meinau nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen von knapp 30 Grad über Frankreichs Ligapokal-Gewinner, den Torhüter Kevin Trapp noch aus seiner Zeit bei Paris St. Germain kennt: "Das ist eine physisch sehr starke Mannschaft, die sehr körperbetont spielt", sagte Trapp über den französischen Meister von 1979. "Das wird ein tolles, aber definitiv kein einfaches Spiel. Wir müssen uns auf einen heißen Tanz gefasst machen." Weil die Anhänger von Racing wie die feierwütigen Eintracht-Fans, derart viel Lärm erzeugen können, um ihrem Team einen Vorteil zu ermöglichen. "Das Stadion ist eng, das Publikum ist super" prophezeite Trapp. Er sagt aber auch: "Ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft sind. Unser Ziel ist der Einzug in die Gruppenphase, ohne Wenn und Aber." Die Eintracht-Fans dürfen sich auf Anordnung der Präfektur rund um die Arena nicht mit Schals, Fahnen und Sonstigem zu erkennen geben. Ängstlich werden die Frankfurter allerdings keinesfalls auftreten, sie haben in der zurückliegenden Spielzeit schließlich Kaliber wie Inter Mailand, Benfica Lissabon und um ein Haar auch den späteren Cup-Sieger FC Chelsea niedergerungen. Zudem hat die SGE durch den jüngsten Erfolg zum Auftakt der Fußball-Bundesliga alle sechs Pflichtspiele der bisherigen Saison gewonnen. "Wir wissen, dass die Eintracht eine große Maschine ist und wir der Außenseiter sind", sagte Straßburgs Coach Thierry Laurey. Auch Trapp glaubt, "dass wir die bessere Mannschaft besitzen. Aber wir müssen den Kampf annehmen". Um trotz der vielen Partien in den ersten Saisonwochen wieder bereit zu sein, dürfte Hütter vor allem im Mittelfeld rotieren. Vermutlich kehrt der kampfstarke Sebastian Rode in die Startelf zurück, in der Spitze könnte der bullige Portugiese Goncalo Paciencia seinen Nebenmann Ante Rebic unterstützen. "Jetzt geht es ans Eingemachte", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann. "Sollten wir die Gruppenphase erreichen, wird diese Saison ganz sicher wieder ihre eigene Geschichte schreiben. Deshalb müssen wir über diese Hürde - mit aller Kraft und aller Konzentration." (dpa)

