Spannende Konstellation

Baden-Baden

Aufstieg für TC Rot-Weiss Baden-Baden (red) - Nach einem 6:3-Erfolg gegen den TC Gundelfingen sind die Herren 50 des TC Rot-Weiss Baden-Baden (Foto: pr) in die höchste deutsche Seniorenklasse aufgestiegen. In der nächsten Saison spielen die Rot-Weissen nun in der Regionalliga um die deutsche Meisterschaft.

Silverstone

Emotionaler Tiefpunkt für Vettel Silverstone (red) - Anstatt im fünften Jahr mit Ferrari endlich Dauersieger Mercedes zu bezwingen, ist Sebastian Vettel (Foto: dpa) nach dem Grand Prix in Silverstone am emotionalen Tiefpunkt angekommen. Seinen fünften WM-Titel in der Formel 1 kann der Heppenheimer frühzeitig abhaken.

Bühl

Giulia Goerigk bei Junioren-EM Bühl (red) - Im Alter von acht Jahren hat Guilia Goerigk (Foto: pr) mit dem Schwimmsport begonnen. Mittlerweile ist die Bühlerin 17, trainiert seit zwei Jahren beim SSC Karlsruhe und gilt als eine der deutschen Schwimm-Hoffnungen. Derzeit startet sie bei der Junioren-EM