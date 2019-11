Aderlass bei der Spvgg Ottenau

Nach dem Aderlass von gleich vier Stammkräften kämpfen die Murgtäler wie auch die TTF Rastatt von Beginn an um den Klassenverbleib. Die Topfavoriten um den Titelgewinn kommen aus dem Verband Baden. Hier steht der TTC 95 Odenheim vor dem Rivalen SV Niklashausen am höchsten im Kurs. Odenheims Topspieler Gencay Menge ist mit 2 250 TTR-P unkten der Krösus der Liga. Chancen dürfen auch der DJK Offenburg eingeräumt werden. Neben Neuzugang Nicola Mohler (2 218) zeigt sich die DJK über die Rückkehr von Yannick Schwarz (2 064) erfreut.

Bei der Spvgg Ottenau liegt nur Neuzugang Adrian Evensen Wetzel (2 044) jenseits der 2 000 Punkte, bei den TTF liegt Spielertrainer Ralf Neumaier (2 051) leicht vor dem Ottenauer Spitzenspieler. Ottenaus Nummer zwei, Lukas Mai, erreicht bei den Murgtälern 1 957 TTR-Punkte, die Teamkollegen Andrè Schweikert, Kresimir Vranjic, Aaron Kawka, Simon Weiler und Julian Oser sind zwischen 1 892 und 1 808 Punkten angesiedelt. Kapitän Thomas Hillert, Manuel Weis, Julian Hertel, Neuzugang Jakob Schmid (zwischen 1 881 und 1 813) und Yannic Klein (1 731) auf Position sechs werden es bei ihren Auftritten für die TTF nicht leicht haben.

Während der TTV Weinheim-West und der Aufsteiger TTC Mühlhausen wohl eher im Verfolgerfeld zu finden sein werden, werden die TTSF Hohberg II, der 1. TTC Ketsch und der TSV Karlsdorf wie auch die beiden Bezirksteams eher den Abstiegskampf unter sich austragen.

Die beiden Tabellenletzten steigen direkt ab, der Drittletzte muss in die Relegationsrunde. Das erste Saisonspiel bestreitet der Aufsteiger TTF Rastatt am 14. September beim SV Niklashausen, eine Woche später kommt der südbadische Rivale DJK Offenburg in die Barockstadt. Ottenau startet am 5. Oktober mit dem Heimspiel gegen die TTSF Hohberg II in die Saison, zum ersten Bezirksderby empfangen die Murgtäler am Sonntag, 24. November, um 14 Uhr die TTF Rastatt.

In der Frauen-Badenliga bilden nach dem Aufstieg der TTF Rastatt mit dem TTV Gamshurst, dem TTV Kappelrodeck und dem TV Weisenbach noch drei Mannschaften des Bezirks Rastatt/Baden-Baden ein starkes Gerippe in der Liga. Tritt der Aufsteiger ESV Weil in nomineller Bestbesetzung an, dürfte die Meisterschaft wohl nur über das Team vom Dreiländereck gehen. Der TTV Weinheim-West II und der TV St. Georgen dürften die schärfsten Widersacher der Weilerinnen werden. Auch dem TTV Gamshurst kann in der Aufstellung Mareike Allgeier, Julia Lubitz, Sarah Strack, Ragaa El Bobbou, Natascha Seiler, Betül Özdemir und Viktoria Schmitt eine gute Rolle zugetraut werden.

Der TTV Kappelrodeck wird angeführt von Ursula, Vanessa und Juana Maier, die Position vier übernimmt wie in der vergangenen Saison Astrid Seiler. Der TV Weisenbach spielt mit Monika Vig, Tanja Rath, Regina Roflik, Jasmin Langenbach und Nadja Wunsch. Beide Teams wollen sich frühzeitig den Klassenerhalt sichern und könnten bei einem positiven Saisonverlauf neben der TTG Neckarbischofsheim und dem VSV Büchig einen Platz im Mittelfeld erkämpfen können. Für die SG Rüppurr und dem TTC Schefflenz-Au dürfte es von Beginn an recht kritisch werden. (ti)