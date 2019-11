Ein Jahr Festung Wörtel?

"Das sollte sicher ein Ansporn für die Jungs sein. Es wäre toll, wenn wir die Marke erreichen könnten", sagt der 08-Coach, der sich aber auf reichlich Gegenwehr einstellt: "Der SV Weil ist mit einem 4:0 gegen Mörsch glänzend in die Runde gestartet. Die haben selbst den Ansporn, den Saisonstart mit dem zweiten Sieg zu vergolden. Die werden selbstbewusst hierher fahren, mit reichlich Euphorie. Darauf müssen wir vorbereitet sein."

Gerade mit so einem Team, das vor Selbstbewusstsein und Euphorie strotzt, machten die Knöpflestädter zum Rundenbeginn schon Bekanntschaft. Beim Aufsteiger FC Teningen, der vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga kickte, musste sich der SV 08 mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. "Wir waren fußballerisch sicherlich besser, aber Teningen war einen Tick aggressiver und geiler auf den Sieg. Daher kann ich vom Spielverlauf mit dem Punkt leben, aber das späte Gegentor ist natürlich ärgerlich. Insgesamt war unsere Leistung aber nicht drei Punkte würdig", lässt Frieböse die ersten 90 Minuten der Saison Revue passieren und verrät: "Die Jungs waren hinterher richtig angepisst. Das werte ich als gutes Zeichen."

Schließlich hat die vergangene Spielzeit, die der SV 08 auf einem starken sechsten Rang beendete, mit teils berauschenden Fußballfesten bei den Spielern die Lust auf mehr geweckt.

Die Gier nach Siegen soll gestillt werden - möglichst schon morgen in der Wohlfühloase Wörtel. "Wir werden in der Lage sein, ein gutes Spiel abzuliefern", verspricht der 08-Coach, der einen "offensiv ausgerichteten" Gegner erwartet. Dafür spricht allein ein Blick auf die vergangene Saison: Bärenstarke 96 Treffer erzielte das Team vom Dreiländereck in der Landesliga 2 - unangefochtener Spitzenwert. Zudem hat der Aufsteiger mit Ridje Sprich einen laut Frieböse "richtig guten Stürmer" in seinen Reihen. Doch eine weitere Zahl verrät auch eine mögliche Problemzone im Weiler Spiel: 49 Gegentreffer sind für einen Meister ganz schön viel. Gut möglich also, dass der SV Weil sein Heil in der Flucht nach vorne sucht, was den Schwarz-Blauen mit ihrem temporeichen Umschaltspiel über die Außenbahnen mitunter in die Karten spielen könnte.

Wenngleich einer der Kuppenheimer Flügelflitzer, Steven Herbote, im Urlaub weilt und somit bei der Mission "Festung verteidigen" nicht mitwirken kann. Zudem ist ein Einsatz von 08-Oberritter Faruk Karadogan (Knie) sowie den jungen Dennis Schorb (Rücken) und Mario Cindel noch ungewiss.

Nichtsdestotrotz werden Abwehrturm Denis Smuda, Tempodribbler Simon Götz und Co. alles in die Waagschale werfen, um den SV Weil in die Schranken zu weisen. Schließlich wartet nach getaner, erfolgreicher Arbeit der eine oder andere Krug Gerstensaft - so wie es sich eben für eine zünftige Festung gehört.