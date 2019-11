Am Ausrufezeichen weiter basteln

München

Schützin Reis will Titel verteidigen München (red) - Ab Freitag starten die deutschen Meisterschaften im Sportschießen auf der Olympia-Schießanlage in München. Mit dabei sind Manfred Reis, Monika Reis und Marjan Vrbljanin von der Schützengilde Kuppenheim. Monika Reis will ihren DM-Titel Verteidigen (Foto: SGK).

Beeskow

Optimale Ausbeute für Geher Beeskow (red) - Die mittelbadischen Geher trumpften bei den deutschen Meisterschaften der Senioren am Wochenende in Beeskow groß auf. Antje Köhler (TV Bühlertal) holte sich den Titel bei den Frauen W55, Marianne Gerhard (TB Gaggenau) war bei W65 nicht zu schlagen (Foto: rawo).

Teningen

SV 08 startet gegen Aufsteiger Teningen (rap) - Der Pflichtspielstart ist geglückt, nun steht am Samstag der Saisonauftakt an: Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim reist zum Aufsteiger FC Teningen. Der SV 08 will nach dem überzeugenden Sieg im Pokal gegen Bühlertal (3:1) auch beim FCT mit einem Sieg starten (Foto: av).