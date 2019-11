Kewitz überzeugt Die Wellen der frisch gekürten Schwimmweltmeister waren im neuen Wettkampfbecken im südkoreanischen Gwangju noch nicht ganz verschwunden, da fand im spektakulären Hallenbad bereits der nächste Höhepunkt statt: Es galt, vom 5. bis zum 18. August die weltbesten Schwimmerinnen und Schwimmer der älteren Altersklassen (sogenannte Masters) zu finden. Mit dabei war auch laut einer Mitteilung Rüdiger Kewitz vom Rastatter TV. Genauso wie bei den offenen Weltmeisterschaften durfte hier nur starten, wer sich zuvor auf entsprechenden Wettkämpfen mit einer erreichten Pflichtzeit qualifizierte. Da hier jedoch im Gegensatz zur offenen Klasse in mehreren Altersklassen gestartet wurde, trafen sich in Gwangju mehr als 6 000 Athleten aus der ganzen Welt, um bei der FINA-Masters-Weltmeisterschaft um Siege zu kämpfen. Ähnlich wie bei den offenen Weltmeisterschaften fanden bei den Masters neben dem Bahnschwimmen auch Wettkämpfe im Wasserball, Synchronschwimmen, Turmspringen und Freiwasserschwimmen statt. Beeindruckt von der Atmosphäre Kewitz hatte sich bei den vorherigen deutschen Masters-Meisterschaften in der Altersklasse der 55- bis 59-Jährigen mehrfach in die deutsche Spitze geschwommen, und konnte so in Südkorea gleich fünfmal an den Start gehen. Aus dem Wasser stieg Kewitz mit klasse Leistungen: Er behauptete sich zweimal als bester deutscher Starter in stark besetzten internationalen Feldern gegen mehr als 65 Konkurrenten. Dabei errang er einen guten 15. Platz über 100 Meter und einen 18. Rang über 50 Meter Rücken. Kewitz zeigte sich zudem beeindruckt von der perfekten Wettkampforganisation und der großartigen Atmosphäre rund um das Wettkampfgeschehen. Das dargebotene Rahmenprogramm der Veranstalter sorgte für viele neue sportliche Kontakte und Freundschaften sowie zahlreiche tolle Eindrücke über Südkorea und die dortige Bevölkerung. Für Kewitz war die WM somit ein unvergesslicher Saisonhöhepunkt, heißt es abschließend. (red)

