Zwischen Revanche und Rache

Vergangenen Sonntag, beim Gastspiel des Karlsruher SC in Kiel, traf Daniel Gordon seinen ehemaligen Kollegen Jonas Meffert - und ganz automatisch kam da die Rede auch auf den Hamburger SV. Das hatte zum einen damit zu tun, dass der HSV morgen (13.30 Uhr) nächster Gegner von Gordon und dessen Mannschaft ist. Zum anderen damit, dass das Thema so gut wie immer aufkommt, wenn sich Kameraden von damals treffen. Damals war der 1. Juni 2015 - und es war am Ende ein trauriger Tag, ein todtrauriger, zumindest für den KSC.

Zur Erinnerung: Die Badener führten in der 90. Minute des Relegationsrückspiels gegen den HSV mit 1:0, das Hinspiel im Volkspark war 1:1 geendet. Meffert, der mittlerweile bei Holstein Kiel spielt, und Gordon standen also mit einem Bein, ach was, mit anderthalb, in der Bundesliga. Dann sprang der Ball an Mefferts Arm, Schiedsrichter Manuel Gräfe pfiff Handspiel, Marcelo Diaz schlenzte den verhängten Freistoß zum 1:1 ins Tor. In der Verlängerung machte dann Müller das 2:1 für die Hanseaten - und alle Aufstiegsträume der Karlsruher zunichte.

Über vier Jahre ist das jetzt her - und vielen doch noch so präsent, auch Daniel Gordon. "Diese Verbindung mit dem HSV und der Relegation wird immer bleiben. Da werden Erinnerungen wach", sagt der Innenverteidiger, der der letzte Verbliebene im aktuellen KSC-Team von damals ist, der letzte Mohikaner. Der Rest der Truppe kennt das Drama von 2015 nur vom Hörensagen. "Das ist kein Thema in der Kabine. Für den Großteil der Mannschaft geht es einfach um drei Punkte", sagt Gordon.

Ein besonderes Spiel wird es morgen dennoch sein, nicht nur für Gordon, auch für den Großteil der 15 000 Zuschauer auf der Wildparkbaustelle, die binnen 24 Stunden ausverkauft war. Schließlich trifft der KSC zum ersten Mal seit über vier Jahren, seit diesem vermaledeiten 1. Juni 2015, auf den HSV. Da dürften dem ein oder anderen von ganz alleine Worte wie "Revanche" oder gar "Rache" in den Sinn kommen.

Alois Schwartz greift auf solcherlei Vokabular nicht zurück, schließlich war auch er damals noch kein Blau-Weißer. Einen besonderen Tick "Begeisterung und Unterstützung von den Rängen" wünscht sich freilich auch der KSC-Trainer. "Das brauchen wir, um dem großen HSV die Punkte abknöpfen zu können", stellt Schwartz fest. Was es zudem braucht, lässt er ebenfalls nicht unerwähnt: "Die Mannschaft muss an ihre Leistungsgrenze gehen und noch fokussierter sein als zuletzt."

Vor allem in den Schlussphasen der in dieser Saison bislang gespielten Halbzeiten hat das mit dem fokussiert sein nicht ganz so gut geklappt, späte Tore waren jeweils die Folge, auch wenn diese nur einmal, letzten Sonntag in Kiel, zur Niederlage geführt haben. Als "ärgerlich" bezeichnet das Schwartz. "Da müssen wir wacher sein", fordert er. Zumal der HSV, zweifelsohne einer der heißesten Aufstiegsanwärter, mit einer gehörigen Menge individueller Klasse aufwarten könne und vor allem vorne über pfeilschnelle Leute verfüge. Das Mittel dagegen: Dem Gegner wenig Raum lassen, selbst kompakt stehen, eigene Nadelstiche setzen. Die Chancen hierfür sieht Schwartz gar nicht so schlecht. "Wir können auch was", sagt er.

Mit zwei Siegen aus den ersten drei Ligaspielen hat der KSC das allemal unter Beweis gestellt. Nicht anders soll es gegen den HSV sein. "Wir wollen die Stadt am Sonntag lachen sehen", sagt Daniel Gordon. Damals, beim letzten Aufeinandertreffen, hat Karlsruhe genug geweint.