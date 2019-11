Peilt VfB Bühl II das nächste Torfestival an?



Alle anderen Teams, die erfolgreich aus den Startblöcken gekommen sind, haben es an diesem Wochenende mit Gegner zu tun, die am ersten Spieltag nur unentschieden gespielt oder verloren haben. Wie zum Beispiel der 4:1-Sieg des SV Sasbach II bei den Kickers Baden-Baden einzuschätzen ist, wird man im Waldfeldstadion gegen Hügelsheim sehen. Denn der TuS wird seine Heimniederlage gegen Achern ausbügeln wollen. Der VfR - Saisonziel: Aufstieg - sollte seine Hausaufgabe gegen Leiberstung eigentlich mit drei Punkten lösen können. Allerdings: In der vergangenen Saison gewann der SVL 2:0 im Hornisgrindestadion. Absteiger Sasbachwalden ist nach seinem 5:0-Auftakt gegen Sandweier in Eisental sicher als Favorit zu bezeichnen. So klar trifft das auf Varnhalt in Ulm nicht zu. Der FC hat 2018/19 zwar beide Punktspiele gegen den SVU II gewonnen, tat sich bei seinem 2:1-Heimsieg gegen Eisental am vergangenen Sonntag aber schwer. Und Ulms Zweite konnte in Gamshurst punkten (2:2).

Am ersten Spieltag in der Kreisliga A, Staffel Nord ging kein einziges Spiel unentschieden aus - es gab nur Gewinner und Verlierer. Interessanterweise sind in der Hälfte der acht Begegnungen des zweiten Spieltages die Auftaktsieger unter sich, und deshalb logischerweise in den anderen vier Spielen die Mannschaften, die mit einer Niederlage in die Meisterschaft gestartet sind. Gaggenau ist der erste Tabellenführer und steht heute gegen Bietigheim vor einer schweren Hausaufgabe. Denn die Gäste sind im Bezirkspokal unter den letzten 16. Auch Absteiger Bischweier, nach einem Spiel Tabellenzweiter, muss schon heute ran - beim FV Plittersdorf, der mit einem 3:1-Erfolg in Obertsrot dem letztjährigen Vizemeister den Punktspielstart verdorben hat. Das muss vielleicht der FV Hörden büßen, bei dem der FCO zu Gast ist. In der vergangenen Saison gewann die Elf von Trainer Angelo Marotta im Esselstadion 6:1 und zu Hause gar 10:2 gegen den FVH. Bei der Auseinandersetzung zwischen Staufenberg und Gernsbach treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die am vergangenen Sonntag jeweils fünf Gegentore hinnehmen mussten. Nur einen Treffer weniger kassierte Steinmauern in Bischweier. Am zweiten Spieltag ist der FVS Gastgeber von Absteiger Ottersdorf, der mit 1:2 gegen Iffezheim - allerdings etwas unglücklich - eine Bruchlandung in der A Nord hinlegte.

Auch in der Kreisliga B, Staffel 2 gab es am ersten Spieltag nur Sieger und Verlierer, kein einziges Remis. Zwei von den fünf Mannschaften, die mit drei Punkten gestartet sind, der TSV Loffenau II und Absteiger Rauental, treffen heute aufeinander. Die anderen Auftaktsieger spielen auswärts bei Verlierern des ersten Spieltages. Die Auseinandersetzung zwischen Weisenbach und Niederbühl/Donau findet erst am Donnerstag, 5. September, statt.

Von vier Mannschaften mit jeweils vier Punkten wird die Kreisliga B, Staffel 3 angeführt. Sozusagen "Primus inter Pares", Erster unter Gleichen, ist Mösbach (8:2 Tore), Zweiter Scherzheim (5:2). Diese beiden Mannschaften spielen heute gegeneinander. Neusatz, der Tabellendritte (6:4), ist am dritten Spieltag spielfrei, Stollhofen/Söllingen, der Vierte (3:1), beim SVB II zu Gast. (fal)