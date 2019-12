Tolle Moral bringt noch einen Punkt

Johannes Hurle, Trainer des SV Bühlertal, konnte nicht so ganz zufrieden sein mit dem 3:3 (1:2) im Duell der Verbandsliga-Aufsteiger gegen den FC Teningen. Vor allem das Endergebnis schmeckte ihm nicht, obwohl sein Team im ersten Heimspiel der Saison bereits mit 1:3 in Rückstand lag. Doch mit einer tollen Moral bog seine ersatzgeschwächte Elf das Spiel noch um, holte noch einen Punkt, "obwohl wir den Sieg verdient gehabt hätten". Was angesichts der hohen Zahl von versemmelten Chancen auch so stimmt.

Begonnen hatte die Partie gleich mit einer kalten Dusche. SVB-Keeper Christian Gudera stand gewohnt weit vor seinem Kasten, als schon nach vier Minuten Thorsten Sillmann aus 60 (!) Metern genau zielte und überraschend zum 0:1 traf. "Das Tor nehme ich auf meine Kappe, denn Abwehr und Torwart sollen immer weit aufrücken, um schneller ins Umschaltspiel zu kommen", nahm Hurle seinen Keeper in Schutz.

Der SVB verdaute den Rückstand relativ schnell, kam besser in die Zweikämpfe und damit gegen einen defensiven FCT auch besser ins Spiel. Allerdings fehlte dem SVB-Passspiel noch die no twendige Präzision. "Heut' werre mer wieder leide müsse", orakelte einer der SVB-Senioren auf der Tribüne - und sollte Recht behalten. Weil Bühlertals Abwehr unsortiert war, kam Maurice von Winkler unbedrängt zum Kopfball (22.) - 0:2. Wenig später (28.) gab das 1:2 von Maxi Keller, der von Nico Westermann mustergültig bedient wurde, wieder Hoffnung. Eingeleitet wurde der Spielzug von Niclas Scharer, der in der Offensive starke, in der Defensive schwache Momente hatte. Überhaupt strotzte die SVB-Abwehr nicht vor Stabilität, da Sebastian Keller erneut fehlte, wie auch Heller, Fianke, Knobelspies, Zimmer und Kraus.

Der Anschlusstreffer gab Auftrieb, von nun an spielte nur noch der SVB. Und wie: Erst traf Niclas Scharer nur die Oberkante der Querlatte, sein überraschter Bruder Lucas konnte den Abpraller nicht verwerten (30.). Dann scheiterte Westermann am starken Keeper Niklas Krause, ehe Lucas Scharer am Querbalken verzweifelte. Und schließlich war Krause auch gegen den manchmal unglücklich agierenden Philip Keller zur Stelle.

Die Partie schien entschieden, als Florian Rees kurz nach der Pause (47.) auf 1:3 erhöhte. "Die machen aus zwei Chancen zwei Tore. Diese Effektivität fehlt uns noch", so Hurle. Doch sein Team kam noch einmal zurück, eindrucksvoll. Zweimal war Westermann zur Stelle (70. und 85.), um schöne Rückpässe von Philip Keller zu verwerten. Das 3:3 war mehr als verdient - und das Leiden auf der Tribüne hatte ein Ende.

SV Bühlertal: Gudera - Litterst (46. Schmidt), Friedmann, Mo. Keller, N. Scharer - Ph. Keller, Simsek (77. Schneider), Metzinger, Westermann - Ma. Keller, L. Scharer (46. Avdimetaj).

FC Teningen: Krause - Minke, Sillmann, Hodel, Götz - Rees, Froß, Discher (77. Pasquarelli), von Winkler (72. Kern), Bub (88. Mensah) - Stübbe (90. Zwigart).

Schiedsrichter: Moritz Kuhn (Pforzheim) - Zuschauer: 150 - Tore: 0:1 Hodel (4.), 0:2 von Winkler (22.), 1:2 Ma. Keller (28.), 1:3 Rees (47.), 2:3, 3:3 Westermann (70., 85.) - Gelb-Rote Karte: - Götz (56.) - Gelbe Karten: Ph. Keller, Schmidt - Götz, Froß - Beste Spieler: Westermann - Krause, Stübbe. (wb)