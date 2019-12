Oscar bekommt Gesellschaft Von Daniel De lius



Über einen Mangel an Auszeichnungen kann Lord Andrew Lloyd-Webber, 71, gewiss nicht klagen. In seinem Trophäenschrank befinden sich ein Oscar, ein Golden Globe und drei Grammys. Jetzt muss der Komponist zahlreicher erfolgreicher Musicals wie Evita, Jesus Christ Superstar und Phantom der Oper noch einen Platz für die Goldene Peitsche finden, die seine Stute Royal Intervention gestern in Iffezheim gewonnen hat.



Allerdings muss Lloyd-Webber noch mit seinem Mitbesitzer William Farish, US-Geschäftsmann und ehemaliger Botschafter der Vereinigten Staaten in Großbritannien, losen, in welchem Haus der Ehrenpreis landet. "Wir werden schon eine Lösung finden", meinte Simon Marsh, Manager und Gestütsleiter des passionierten Lloyd-Webber gestern auf dem Podest der Siegerehrung mit Deutschlands begehrtester Galopp-Trophäe in der Hand. Zum zweiten Mal war das Rennen um diese vom Casino Baden-Baden gesponsort worden. Dass diese ins Ausland gegangen ist, war keine Überraschung. Trainer Ed Walker, der in Upper Lambourn in Mittelengland trainiert, war schon vorher sehr optimistisch. "Der schnelle Boden war perfekt für sie, sie war gut gereist und Jockey Gerald Mossé hat einen sehr guten Ritt hingelegt", meinte er. Und: "Es war von vornherein geplant, mit ihr vorne zu gehen, das hat optimal geklappt." Der 52-jährige französische Weltenbummler im Sattel von Royal Intervention zeigte einmal mehr seine große Erfahrung, hatte die Sache eigentlich immer unter Kontrolle. Schon 1997 hatte er die Goldene Peitsche mit Don't Worry Me gewonnen, da waren die Haare des Reiters, der durch seine mit dem italienischen Jockey Umberto Rispoli verheiratete Tochter längst Großvater ist, noch nicht ganz so grau. Und auch vor zwölf Monaten hielt der geniale Mossé die Goldene Peitsche in der Hand, da hatte Raven's Lady gewonnen. Das Trophäen-Kleinod hätte gerne auch die Familie Baum in ihrem Eigenheim gehabt, ihr Waldpfad, als Favorit am Start, kam auf den zweiten Platz, seine Schlussattacke reichte dann doch nur zu dieser Position, wobei ihm keineswegs ein Zacken aus der Krone brach. "Es war halt von Anfang an extrem schnell", analysierte Trainer Dominik Moser. "Bis er richtig Tritt fasste, war die Stute vorne weg." In zwei Wochen soll es auf der Insel mit Waldpfad weitergehen, dann sogar im Haydock-Sprint-Cup über ebenfalls 1 200 Meter. Das ist schon die Champion's League des Rennsports. "Etwas elastischer Boden wäre dann auch nicht verkehrt, die Bahn in Iffezheim war extrem schnell", meinte Moser. Auf Royal Intervention wird Waldpfad dann kaum treffen, Trainer Ed Walker nannte Ziele in Frankreich und den USA für seine Stute. Mosers zweites Pferd, der im Frühjahr in der Silbernen Peitsche erfolgreiche Namos, wurde gestern Vierter. Er kam aus schweren Rennen aus Frankreich, die er vielleicht doch gespürt haben könnte. Gut möglich, dass für ihn die Saison beendet ist. Vor ihm landete noch Big Boots, der sich mit seinem dritten Platz in der Spitze der deutschen Kurzstreckler etabliert hat. Sein Besitzer Guido Schmitt (Düsseldorf) hatte ihn vor einigen Wochen nach einem Verkaufsrennen im französischen Longchamp für 42 777 Euro gekauft. Das ist viel Geld, aber im Nachhinein eine durchaus gute Anlage.

