Zumindest die Festung Wörtel hält

"Wir haben mit dem Ball zu viele Fehler gemacht, dadurch war der Gegner mit seinem Umschaltspiel gefährlich. In der zweiten Hälfte, als beim SVW die Kräfte schwanden, haben wir den Lucky Punch verpasst. Insgesamt ist es ein gerechtes Remis", sagte Frieböse. Dies sah auch sein Gegenüber, SVW-Coach Andreas Schepperle, so: "Große Chancen blieben auf beiden Seiten aus. Das Unentschieden geht in Ordnung."

Dass die Festung am Samstag verwundbar schien, wurde bereits nach 33 Sekunden offensichtlich, als 08-Verteidiger Denis Smuda den Ball an der Eckfahne vertändelte und Weils Ridje Sprich, schnell in Szene gesetzt, aus kurzer Distanz an Kuppenheims Keeper Max Bachmaier scheiterte.

Ein Weckruf für die Hausherren war es aber mitnichten. Das 08-Spiel stockte im ersten Abschnitt gewaltig, im Mittelfeld unterliefen Taktgeber Andreas Weisgerber ungewohnt viele und leichte Abspielfehler, Flügelflitzer Simon Götz fand den Turbo nicht und in der Abwehr der Schwarz-Blauen reihten sich einige Stockfehler aneinander. Die Gäste machten im 4-4-2-System dagegen die Räume eng, verschoben gut und lauerten auf Umschaltmomente.

Die SVW-Führung fiel jedoch nach einer Standardsituation: Ein langer Ball von Thanh Nam Do Le fand Sprich im 08-Strafraum, der überlegt auf Yannik Weber passte, der ohne Probleme einschob. Der SV 08 hatte in der Folge zwar mehr Spielanteile, nur gefährlich vor das Tor des Aufsteigers kombinierten sich die Knöpflestädter nicht. Das Flügelspiel lahmte weiterhin, Stürmer Lucas Grünbacher hing in der Luft. So sorgte in Minute 37 ebenfalls ein ruhender Ball für den Ausgleich. Eine scharf getretene Freistoßflanke von Yannis Otto fand 08-Verteidiger Dennis Schorb, der den Ball in die Maschen köpfte.

Auch im zweiten Abschnitt gehörte den Gästen die erste dicke Möglichkeit: Nach einer flachen Hereingabe zielte Sprich aus wenigen Metern knapp neben das 08-Gehäuse (49.). Mit einem Geniestreich hätte Weisgerber zwei Minuten später, der nach einem Weiler Abspielfehler blitzschnell schaltete und aus 40 Metern nur die Latte des verwaisten SVW-Tors traf, beinahe für die 08-Führung gesorgt. In der Folge schwanden bei den Gästen die Kräfte, der SV 08 kombinierte sich meist über den agilen Michael Engel in Strafraumnähe, jedoch ohne wirklich zwingend zu sein. Weil blieb dagegen nur noch mit Distanzschüssen gefährlich, da die Festung mittlerweile wieder stabiler stand.

SV 08 Kuppenheim: Bachmaier - Otto, Smuda, Schorb, Radke (75. Weißer) - Tran, Weisgerber (76. Oremek) - Götz, Karadogan, Engel (87. Kleber) - Grünbacher (90.+2 Borutta).

SV Weil: Keller - Lo Russo (84. Riede), Do Le, Kaiser, Tschira - Stöhr, Korkmaz, Groß (78. Mouttet), Ismajli (75. Horton) - Weber (83. Hermann), Sprich.

Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Ehrenkirchen) - Zuschauer: 180 - Tore: 0:1 Weber (16.), 1:1 Schorb (37.) - Gelbe Karten: Karadogan - Tschira, Ismajli, Riede - Beste Spieler: Engel - Sprich, Spöhr.